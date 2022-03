HC Košice ovládli východniarske derby: Vstup do play off správnou nohou!

Hokejisti HC Košice zvíťazili v 1. zápase štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 4:1. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Druhý zápas je na programe zajtra od 18.30 opäť v Michalovciach.

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Góly: 35. Mašlonka (Przygodzki, Ross) - 8. Slovák (Paršin, Volgin), 19. Ihnačák (McPherson, Klhůfek), 59. Volgin, 59. McPherson (Bartánus, Snuggerud). Rozhodovali: M. Novák, Hronský - Durmis, Crman, vylúčení: 5:2, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0.

Michalovce: Vošvrda - Doherty, Ross, Pavlin, Macejko, Bokroš, Mihálik, Mudrák - Erkinjuntti, Cameranesi, Regenda - Faith, Galamboš, Keränen - Mašlonka, Mráz, Galbavý - Przygodzki, Buc, Kukuča

Košice: Košarišťan - Volgin, Šedivý, Snuggerud, Saucerman, Deyl, Romančík, Jacko - Klhůfek, Chovan, Rogoň - McPherson, Ihnačák, Bartánus - Paršin, Slovák, Pereskokov - Jokeľ, Mrázik, Milý

/stav série: 0:1/





Hostia nastúpili sebaisto a na vydarenej prvej tretine sa podpísal už jej úvod. Už od konca 2. minúty hrali Michalovčania oslabení, no situáciu ešte zvládli. Gólom sa neskončila ani sľubná šanca Saucermana, no druhú presilovku už Košičania využili. Slovák na hranici bránkoviska prihrávkou hľadal spoluhráča, no hráč domácich puk nešťastne zrazil za brankára Vošvrdu - 0:1. Domáci sa v prvej časti nedokázali dostať do hernej pohody a v 19. minúte inkasovali druhý gól. McPherson prihrávkou z otočky prekvapil obranu domácich a Ihnačák zblízka prekonal Vošvrdu - 0:2.



Aj v úvode druhej časti boli aktívnejší hostia, no Michalovčanov naštartovala presilovka v 26. minúte. Tú síce nevyužili, no vytvorili si počas nej viacero šancí a v aktívnej hre pokračovali aj v ďalšom priebehu druhej časti. V 34. minúte brankár hostí Košarišťan pohotovo zmaril prečíslenie domácich a krátko na to mu pomohla aj žŕdka, keď si takmer strelil vlastný gól. V 35. minúte však už inkasoval po rýchlej akcii domácich, ktorú zakončil nepokrytý Mašlonka - 1:2. V 38. minúte mohol Milý zvýšiť na 1:3, no brankár Vošvrda napravil chybu spoluhráčov.



Oba tímy si v tretej tretine dávali pozor na chyby a vylúčenia a šancí spočiatku nebolo veľa. Dianie v záverečnej časti gradovalo postupne. Najskôr Klhůfek nezvýšil náskok Košičanov, keď mu sľubnú šancu zmaril Vošvrda. Vyrovnanie nepriniesla ani príležitosť Galbavého a tak sa domáci v 58. minúte odhodlali k hre bez brankára. Ani so šiestimi hráčmi v poli však nevyrovnali a inkasovali ďalšie dva góly. Na 1:3 upravil do prázdnej bránky Volgin a hostia pridali gól aj v pokračujúcej snahe Michaloviec o vyrovnanie. Na 1:4 uzavrel McPherson.