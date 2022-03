Dvaja hlavní kandidáti na nového trénera Man UTD: Kto nahradí Rangnicka?

Anglický futbalový klub Manchester United hľadá pre ďalšiu sezónu nového stratéga, dočasného kouča Nemca Ralfa Rangnicka by po skončení aktuálnej sezóny mohol nahradiť Erik ten Hag alebo Mauricio Pochettino.

Podľa anglických médií práve táto dvojica patrí medzi hlavných ašpirantov na pozíciu nového kormidelníka "Red Devils". Rangnick od leta bude "len" športovým poradcom.

Ten Hag sa už mal podľa britského denníka BBC s vedením United stretnúť a riešiť sa malo okrem iného aj to, akú výšku finančných prostriedkov klub na prestavbu tímu uvoľní. Holandský tréner má v Ajaxe zmluvu do roku 2023. V holandskom tíme pôsobí od sezóny 2017/2018 a podpísal sa pod jeho návrat medzi európsku elitu. Ajax okrem iného dotiahol do senzačného semifinále Ligy majstrov v sezóne 2018/2019.

Rokovania údajne prebehli v pozitívnom duchu. Vedeniu "červených diablov" sa Ten Hagova vízia trénovania veľmi páči. Manchester United by pod Holanďanom praktizoval útočný a efektívny futbal. Pozitívnym faktorom je aj to, že britský klub má s Ajaxom dobré vzťahy. Výkonným riaditeľom holandského klubu je bývalý brankár United Edwin van der Sar.

Francúzsky futbalový expert Julien Laurens v podcaste pre rádio BBC Radio 5 povedal: "Ralf Rangnick má veľmi dobrý vzťah s Erikom ten Hagom. Kvôli minulosti, ktorú spolu majú. Aj tak však mám stále pocit, že Ten Hag je väčšie riziko a väčší hazard ako Pochettino z PSG. Samozrejme, že to môže byť aj niekto iný, ale myslím si, že Pochettino pozná aj ligu. A je o niečo skúsenejší, pokiaľ ide o ročníky v Premier League ako Erik ten Hag. To by mu mohlo dať jemný náskok."

Ďalšími kandidátmi na trénerský post v United sú údajne Julen Lopetegui z FC Sevilla a kouč španielskeho národného tímu Luis Enrique.