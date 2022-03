Koniec slovenského reprezentanta v NHL? Klub mu vypovedá kontrakt

Slovenský reprezentačný obranca Christián Jaroš končí v tíme New Jersey Devils a možno aj v NHL! Klub New Jersey Devils informoval o tom, že Jaroša zaradil na nepodmienečnú waiver listinu s cieľom ukončiť jeho kontrakt. Vráti sa do Európy? Jeho koniec v tíme "diablov" si všimol napríklad švédsky portál hockeysverige.se. Pred odchodom do zámoria pôsobil Jaroš štyri roky v švédskej Luley.

Jaroš v jedenástich zápasoch aktuálnej sezóny NHL nebodoval. Zaujímavosťou je, že sezónu začali v organizácii Devils traja Slováci a zostal už len jediný - Tomáš Tatar. Marián Studenič sa nedávno sťahoval do Dallasu.

#NEWS: We have recalled D Kevin Bahl and F A.J. Greer from Utica (AHL).



Christian Jaros has been placed on unconditional waivers for the purpose of terminating his contract. pic.twitter.com/uwNOo5lTDL