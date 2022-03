Bojovník Štrbák už pozná skutočnú príčinu infarktu: Toto mi zistili doktori!

Slovenská legenda MMA Miroslav Štrbák (33) prežil začiatkom kalendárneho roka ťažký srdcový infarkt. Skolaboval na tréningu v OFA (Octagon Fighting Academy) v Bratislave. Trojica Tomáš Deák, Martin Sily a Igor Daniš mu zachránili život, striedali sa pri jeho oživovaní až do príchodu záchranky. Ležal na Kramároch v umelom spánku, postupne sa sám prebral.

„Vôbec nič si nepamätám. Pomaly mi ale začína dochádzať, ako sa to zhruba stalo. Viem, že som mal fyzicky náročný tréning. Predtým boli sviatky, Silvester, proste jedno s druhým. Pilo sa, moc sa netrénovalo a naraz som mal ísť na fyzicky najťažší tréning v MMA. Keďže som mal pred sebou zápas, tak som začal poriadne makať a potom sa to stalo," spomínal Štrbák pre sport.cz.

Slovenský bojovník absolvoval mnoho potrebných vyšetrení a ich výsledky preukázali príčinu srdcového zlyhania.

„Doktori mi zistili, že mám od narodenia problém so srdcom. Nie je to priamo problém, ale je tam niečo zle s cievou pri srdci. Keď veľa trénujem, tak sa mi cieva zaškrtí a neokysličuje sa mi srdce. Je to problém od narodenia, rozhodne sa to nestalo z minúty na minútu."