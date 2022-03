Trojnásobný Futbalista roka Milan Škriniar: A teraz idem naháňať rekordéra Hamšíka

Dosiahol čistý hetrik. Slovenský reprezentačný obranca a stopér Interu Miláno Milan Škriniar (27) sa tretíkrát v rade stal Futbalistom roka. Odchovanec žilinského futbalu priznáva, že k tohtoročnému triumfu mu výrazne pomohol zisk talianskeho ligového titulu, o ktorý sa s klubom snaží aj v tejto sezóne.

Ak by to vyšlo aj tentoraz, začne „naháňať“ Mareka Hamšíka (34), ktorý toto ocenenie získal až osemkrát.

Po rokoch 2019, 2020 sa najlepším futbalistom Slovenska za rok 2021 stal opäť Milan Škriniar, ktorý tak dosiahol čistý hetrik. V doterajšej histórii ankety sa to doteraz podarilo iba Dušanovi Tittelovi (1995, 1996, 1997) a Marekovi Hamšíkovi, ktorý trofej získal dokonca osemkrát. Pokúsi sa teda stopér milánskeho Interu prekonať kapitána slovenskej reprezentácie?

„Nemôžem povedať, že by ma to nezaujímalo. To určite áno. Predovšetkým som však rád, že môžem stáť na pódiu tento rok. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Nedávam si za cieľ, že musím vyhrať aj budúci rok. Pre mňa je dôležité, aby sa darilo kolektívu, v reprezentácii či v klube,“ vyjadril sa Škriniar, ktorý sa momentálne sústredí na dva prípravné zápasy Slovákov proti Nórsku a Fínsku, myseľ mu určite zamestnáva aj boj o titul v talianskej lige.

„Za posledné roky je to asi najvyrovnanejší súboj o scudetto. Dlho sme mali všetko vo vlastných rukách, ale prišli zaváhania a súperi nás preskočili,“ nádeja sa Škriniar, ktorý má s klubom zmluvu do roku 2023.

Hráči s najviac trofejami

8x Marek Hamšík

4x Martin Škrtel

3x Milan Škriniar, Dušan Tittel