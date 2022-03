Budúcnosť Ramsayho pri slovenskej reprezentácii? Záleží to od jednej osoby

Zostane pri slovenskej reprezentácii aj ďalšiu sezónu? Tréner našej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay (71) dosiahol nedávno prvý veľký úspech pri Slovákoch.

Na ZOH v Pekingu vybojoval s národným tímom Slovenska historické bronzové medaily. Jeho budúcnosť pri našom národnom tíme je však otázna.

„Miroslav Šatan odviedol skvelú robotu. Práve kvôli nemu som prišiel na Slovensko. Ak by vo voľbách nezvíťazil, budem premýšľať, či sa vôbec vrátim. Prečo by som mal byť na striedačke ja, ak on nedostal dôveru,“ povedal pre portál hockeyslovakia skúsený kouč.

Voľby prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa mali konať minulý piatok, ale Kongres SZĽH nebol uznášaniaschopný a tak Výkonný výbor SZĽH musí do 60 dní zvolať nové zasadnutie Kongresu SZĽH. Okrem Šatana kandiduje na post šéfa slovenského hokeja aj Ľudovít Jurinyi.

Ramsay si olympiáde a oslavách na Slovensku odišiel na Floridu, kde ho čakali ďalšie oslavy olympijskej medaily i nedávnych 71. narodenín.

„Nemohol som si poriadne oddýchnuť, keďže každý chce so mnou diskutovať o slovenskej reprezentácii. Po príchode domov som mal obrovskú oslavu, v rámci ktorej som pre všetkých prichystal dobré jedlo. Každý bol hrdý na výkony Slovákov a ocenil, čo sme dosiahli. Verím, že v najbližších dňoch si nájdem aj priestor na oddych,“ želal si niekdajší útočník s viac ako tisíckou štartov v NHL. Ramsay je trénerom Slovenska od roku 2017, kontrakt má platný do konca tejto sezóny.