Ronaldo bez účasti na MS v Katare? Neprijateľné! Takto Cristiano burcuje spoluhráčov

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (37) sa pripravuje na barážový duel o MS v Katara. Futbalová legenda pred dôležitým zápasom burcuje spoluhráčov.

Portugalčania sa pripravili o priamu účasť na majstrovstvách sveta v poslednom kvalifikačnom zápase so Srbskom, ktorý prehrali gólom v nadstavenom čase.

V prípade postupu cez Turecko narazia zverenci Fernanda Santosa na lepšieho z dvojice Taliansko – Severné Macedónsko.

Cristiano Ronaldo sa už usilovne pripravuje na play-off o šampionát v Katare. Nič nechce nechať na náhodu a burcuje svojich spoluhráčov, aby na ihrisku odovzdali všetko.

Ronaldo nepripúšťa, že môže v Katare chýbať. „Vždy sme hrdí na to, že môžeme reprezentovať Portugalsko. Vieme, že cesta nebude jednoduchá, máme maximálny rešpekt pred súpermi, proti ktorým budeme čeliť a ktorí zdieľajú rovnaké ciele ako my. Spoločne však budeme bojovať za to, aby sme Portugalsko vrátili na miesto, kam patrí. Poďme na to!“ vyhlásil na Instagrame odhodlane Ronaldo.

Portugalsko môže na vrcholnom podujatí chýbať prvýkrát od roku 1998.