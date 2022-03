Bývalý topkanonier Ševčenko pomáha na diaľku: Prečo nešiel na Ukrajinu bojovať?

Legendárny ukrajinský futbalista Andrij Ševčenko (45) sleduje vojnu vo svojej vlasti z britského exilu. Otec štyroch detí v rozhovore pre denník Daily Mail prezradil, že na Ukrajine zostala takmer celá jeho rodina.

Inváziu mu telefonicky oznámila mama, ktorá potrebuje intenzívnu lekársku opateru a tak odmietla svoju bombardovanú vlasť opustiť.

„Mama je na mieste. Moja sestra tiež. Môj strýko. Moja teta. Môj bratranec. Moji priatelia – niektorí v prvej línii. Bojujú za našu krajinu, našu slobodu, našu hrdosť. Bránime sa, bojujeme. Musíme. Nemáme na výber,“ povedal niekdajší skvelý útočník.

Podľa denníka sa Ševčenko zámerne vyhýbal vysloveniu mena ruského prezidenta a chválil jeho ukrajinský proťajšok Volodymyra Zelenského.

„Mohol odísť. Vyslal však jasný odkaz, že zostane a že musíme brániť našu krajinu. To zjednotilo ukrajinský ľud. Zostal s ním a my sa nevzdáme. Keď vidíte ľudí na ulici, ako idú s holými rukami zastaviť tank, je to naozaj silné,“ pokračoval bývalý tréner národného tímu. Hoci vzhľadom na početné potomstvo sa zrejme nezapojí do bojov, rodákom sa snaží pomáhať z Veľkej Británie. Utečencom ponúka útočisko prostredníctvom programu „Homes for Ukraine“. V rámci kampane nazvanej Play Your Part si založil vlastnú stránku Just Giving, na ktorej chce získať minimálne 2 milióny libier pre rôzne organizácie podávajúce pomocnú ruku trpiacim Ukrajincom.