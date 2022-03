Dedinský futbal je hlavne o zábave: Projekt Iná liga mu vzdáva hold

Vzdávajú hold amatérskemu futbalu. Snímajú krásne góly aj komické lufty na dedinských trávnikoch. Ukazujú svojrázne postavičky, zaznamenávajú humorné hlášky a mapujú kuriózne situácie.

Bez toho, aby nebodaj znevažovali. Uťahujú si, seba však z toho nevynechávajú: „Kubo trochu pribral do brucha, ale stále je to on.“ „Sme tu pre všetkých, ktorí sa radi zabavia,“ deklarujú tvorcovia fenoménu Iná liga. Projekt zostáva hrdo a roztomilo insitný aj po tom, ako vtiahol do tímu rekordéra v počte slovenských hokejových titulov Mateja Češíka a bývalého futbalového reprezentanta s búrliváckou povesťou Ladislava Molnára.

„Laci to má s nami ťažké,“ so sebakritickým úsmevom uznávajú „inoligáči“, ktorí vzišli z banskobystrickej regionálnej TV Hronka. Ich videá na YouTube majú takmer 22-tisíc odberateľov, profil na Facebooku vyše 33-tisíc followerov.

Čísla skokovo rastú po nedávnom rozbehnutí spolupráce s renomovaným producentom a režisérom Petrom Núñezom, ktorý stavil na potenciál tohto originálneho konceptu.

V marci vynovili svoj web, vyhlasujú ankety, zbierajú šály malých klubov, nepretržite súkajú nápady typu miniatúrnej kamery pripnutej rozhodcovi. Aktuálnou novinkou z dielne vždy pohotových autorov je vlastný merch vrátane štamprlíkov, najmä však memečka a gify, z ktorých viaceré už ľudovejú.

„Dedinský futbal prináša nefalšované emócie, ľudskosť, priateľstvo, súdržnosť a jedinečnú atmosféru v hľadisku. Je hlavne o zábave. Ak by nebol, už by dávno nedával zmysel a zanikol by," pripomína šéf Drum Production Jakub „Kubo“ Bubeník.

O tom, ktoré tri zápasy Iná liga cez víkend zdokumentuje, nechávajú Bubeník, Pavol „Pali“ Sedlačko a moderátorka televíznej Reginy Kristína „Kika“ Kršačok-Kucianová rozhodovať fanúšikov. Rovnomerne však mapujú západ, stred aj východ.

Štúdiové relácie popri Kike a Palim uvádza študent herectva a niekdajší hráč piatoligových Tomášoviec Dušan Ambróš. „Laci“ Molnár prevzal funkciu odborného analytika, „Češo“ Češík nakrúca zaujímavé momenty v hľadisku. Ako to už býva, nepísanou šéfkou je žena: „Raz darmo, pri našej Kike sú všetci krotkí ako baránok.“ Vedúca zájazdov, inak bývalá juniorská tenistka medzinárodnej úrovne, dokáže stlmiť vyhrotené emócie, ktoré na vidieckych ihriskách a najmä v ich zázemí občas vzplanú.

Kika je pri projekte od začiatkov, ale intenzívne sa zapojila až pred necelým rokom. Medzičasom stihla zatieniť chlapské stálice a fanúšikovia si jednoznačne žiadajú práve jej prítomnosť na každom zápase.