Úspešní olympionici sa predstavili na manifestácii na štadióne v Moskve a tiež na oslavách výročia okupovaného Krymu. Medzi športovcami bol výnimkou trojnásobný olympijský víťaz z Pekingu Alexander Boľšunov.

Všetci športovci otvorene prezentovali symbol veľkého písmena „Z“. Znak zdobí ruské vojenské zbrane, ktoré vo vojne na Ukrajine ničia školy, obytné štvrte, nemocnice či infraštruktúru. Pre vojnu museli milióny ľudí opustiť svoje domovy. Pravdepodobne si to uvedomuje aj Boľšunov, ktorý nemal tento symbol na svojom odeve.

