Legendárny brankár NHL mení dres: Idem do tímu, ktorý môže vyhrať Stanleyho pohár

Kanadský hokejový brankár Marc-Andre Fleury (37) mení v posledný deň prestupového obdobia pôsobisko v zámorskej NHL. Chicago ho vymenilo do Minnesoty za výber v 2. kole tohtoročného draftu, ktorý sa môže zmeniť na výber v prvom kole. Informoval o tom portál TSN.

Skúsený tridsaťsedemročný brankár prišiel do tímu Blackhawks vlani v lete po štvorročnom pôsobení vo Vegas. Od sezóny 2003/04 hral za Pittsburgh Penguins, s ktorým vyhral Stanleyho pohár v rokoch 2009, 2016 a 2017. Vlani získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára NHL a spolu s Robinom Lehnerom aj cenu Williama M. Jenningsa, ktorú udeľujú brankárom s najmenším počtom inkasovaných gólov. Fleury je len tretí brankár v histórii NHL, ktorý dosiahol 500 víťazstiev. Predtým sa to podarilo len legendárnym Patrickovi Royovi a Martinovi Brodeurovi.

V prebiehajúcej sezóne odohral za Chicago 45 zápasov s priemerom 2,95 inkasovaných gólov, 90,8% úspešnosťou zákrokov a štyrmi shutoutmi (SO). V NHL odohral dokopy 18 ročníkov, v základnej časti nazbieral 929 štartov (2,57, 91,3%, 71 SO) a v play off pridal 162 zápasov (2,53, 91,3%, 16 SO). Fleury má zmluvu na sedem miliónov dolárov, ktorá vyprší po prebiehajúcom ročníku. Podľa jeho slov ide do klubu, ktorý môže vyhrať Stanleyho pohár.

Minnesota si zároveň uvoľnila miesto v bránke a Fína Kaapa Kähkönena poslala spolu s výberom v 5. kole draftu do San Jose za obrancu Jacoba Middletona, informuje Sportsnet. V bránke Wild by sa tak mali striedať Fleury s Camom Talbotom.

Dvadsaťpäťročný Kähkönen odchytal v tejto sezóne 25 zápasov s priemerom 2,87 inkasovaných gólov a 91,0% úspešnosťou. O rok starší Middleton nastúpil na 45 zápasov a zaznamenal deväť bodov (3+6).