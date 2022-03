Kouč Slovana Andrej Podkonický pred play-off: Získa po 20 rokoch titul aj ako kouč?

Hokejová verejnosť spoznala cez víkend už všetkých osem štvrťfinalistov play-off Tipos extraligy. Do bojov o Pohár Vladimíra Dzurillu pôjde z najlepšej pozície bratislavský Slovan. Kouč Andrej Podkonický (43) pre Nový Čas vyhlásil, že túži po 20 rokoch získať s belasými opäť titul.

Teraz už nie ako hráč, ale v pozícii hlavného kouča! Podkonický prišiel do Slovana v rozbehnutej sezóne 2001/2002 z fínskeho tímu HIFK Helsinki a pomohol belasým získať majstrovský titul.

„Hoci odvtedy uplynulo dlhých 20 rokov, sú to stále krásne spomienky. Bol to môj prvý slovenský titul, partia v Slovane bola výborná a pôsobenie v belasom drese mi vtedy veľmi pomohlo v ďalšej kariére,“ vyjadril sa Podkonický, ktorý sa do štruktúr bratislavského klubu vrátil pred touto sezónou ako asistent trénera Róberta Dömeho. Po jeho nedávnom odvolaní bol vedením poverený funkciou hlavného kouča do konca ročníka.

Osláviť storočnicu

„Prvý cieľ vyhrať základnú časť sme splnili, teraz máme pred sebou najdôležitejšiu pasáž sezóny. Cieľ je jasný, chceme vyhrať majstrovský titul a osláviť storočnicu klubu. Musíme to však potvrdiť výkonmi na ľade, čo nebude ľahké. Verím však v silu nášho tímu,“ pokračoval Andrej. Na otázku, či sa ľahšie prežíva play-off na ľade, alebo v pozícii kormidelníka, odvetil: „Byť trénerom je asi trikrát horšie. Cítim oveľa väčší tlak, aj tie nervy sú vypätejšie. Nie je to veru žiadna zábava.“

Program štvrťfinále

Slovan (1) - Prešov (10)

(zápasy: 25., 26., 29., 30. marca, príp. ďalšie zápasy: 1., 3., 5. apríla)

Zvolen (2) - B. Bystrica (8)

(zápasy: 25., 26., 29., 30. marca, príp. ďalšie zápasy: 1., 3., 5. apríla)

Nitra (3) - Poprad (6)

(zápasy: 23., 24., 27., 28. marca, príp. ďalšie zápasy 31. marca, 2., 4. apríla)

Michalovce (4) - Košice (5)

(zápasy: 23., 24., 27., 28. marca, príp. ďalšie zápasy 31. marca, 2., 4. apríla)

(Série sa hrajú na 4 víťazné zápasy)