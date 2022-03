Tréner Šilhavý musel škrtať v zostave: Česi v boji o MS 2022 proti Švédom bez top kanoniera

Z nominácie českej futbalovej reprezentácie na semifinálový zápas baráže o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta v Katare vypadol zranený útočník Patrik Schick (26) z nemeckého Bayeru Leverkusen.

Čechov čaká už vo štvrtok 24. marca duel proti Švédom a v prípade úspechu vo finále nastúpia proti Poliakom. Dvadsaťšesťročný Schick má problémy s lýtkom, ktoré si poranil ešte 18. februára a stále sa nedal po fyzickej stránke do poriadku.

Reprezentačný tréner Jaroslav Šilhavý okrem svojho najlepšieho útočníka nemôže rátať ani s brankárom Jiřím Pavlenkom, ten sa tiež ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. V národnom tíme spomenuté duo nahradia útočník Václav Jurečka zo Slovácka a brankár Milan Heča zo Sparty Praha.

Podľa kouča Šilhavého nie je vylúčené, že by sa Schick v prípade postupu cez Švédov pripojil k národnému tímu pred finálovým súbojom proti Poliakom. Tí semifinále baráže hrať nemusia, keďže na základe žrebu mali nastúpiť proti Rusom, no tí do hry nemôžu zasiahnuť kvôli vojenskej invázii Ruska na územie Ukrajiny.

"Verili sme, že Patrik bude k dispozícii. Pred týždňom začal trénovať, ale do plného tréningu s tímom sa nakoniec zapojí až teraz. Je to pre nás veľká strata. Ale sme dohodnutí, že by sme sa v prípade postupu do finále spojili a zistili, či Patrikov stav dovoľuje jeho štart do zápasu s Poľskom. Existuje tak možnosť, že by sa k nám pripojil v priebehu zrazu," povedal reprezentačný tréner Šilhavý podľa webu iDnes.cz.

Schick a Pavlenka rozšírili rozsiahlu maródku českého výberu. Zdravotné problémy majú aj Vladimír Coufal, Ondřej Čelůstka, Tomáš Kalas, Ján Bořil, Petr Ševčík, Matěj Vydra či Aleš Mandous. Po zraneniach sa postupne vracajú David Hovorka, Ondřej Kúdela, Filip Novák, Lukáš Prevod alebo Václav Čierny. Pavel Kaderábek nedávno ukončil reprezentačnú kariéru a gólman Ondřej Kolář sa z osobných dôvodov z národného celku ospravedlnil.