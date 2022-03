Tréner Vlhovej Mauro Pini po skončenej sezóne: Petra je zázrak

Slovenská reprezentantka v alpskom lyžovaní Petra Vlhová (26) sa pred časom rozhodla o riskantný krok a pred olympijskou sezónou 2021/2022 zmenila hlavného trénera.

Na miesto Livia Magoniho prišiel Mauro Pini. Švajčiar priniesol na lyže liptovskej rodáčky pokoj a radosť. Spolu splnili hlavný predsezónny cieľ a získali zlatú olympijskú medailu v slalome. Veľký krištáľový glóbus síce Vlhová tesne neobhájila, ale siahla po rovnako prestížnej menšej sezónnej trofeji za slalom. Pini hovorí o práve skončenej sezóne 2021/2022 v superlatívoch.

“Bola to úžasná sezóna. Dosiahli sme skvelých trinásť pódiových umiestnení aj olympijské zlato. Neviem, či je to Petrina najlepšia sezóna, ale určite jedna z najlepších,“ prezradil tréner pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL).

Slovenka bola v slalome nezastaviteľná. Z deviatich pretekov zvíťazila päťkrát, až osemkrát bola na pódiu. Aj v závere sezóny vo francúzskom Méribeli si pripísala umiestnenie v najlepšej trojici.

“Vždy očakávame pódium, pre tento dôvod sa pretekáme. Avšak, medzi očakávaním a realizovaním je veľký rozdiel. V posledných pretekoch slalomu a obrovského slalomu si umiestnenie na pódiu Petra naozaj zaslúžila. Lyžovala výborne s úsmevom na tvári. Vo finále Svetového pohára je vždy zložitá situácia, keď bojujete o veľký alebo malý krištáľový glóbus s pretekárkami, ktorým už o nič nejde. Petra sa však vie sústrediť na určitý cieľ. Trénuje tvrdo a je cieľavedomá,“ zhodnotil Švajčiar.

Ku koncu sezóny sa ambiciózna Liptáčka výrazne zlepšila aj v obrovskom slalome. Vo Švédsku dokázala zvíťaziť a na samom konci vo Francúzsku si pripísala tretie miesto.

“V Aare šla fantasticky obe kolá, rovnako aj v Lenzerheide na zložitej zjazdovke, ale vypadla. A dobré výkony podala aj v Méribeli. A to sme posledných desať dní netrénovali, lebo sme nemali možnosť. Chceme byť ešte silnejší v obrovskom slalome, tým pádom aj v slalome a aj super-G,“ načrtol plány do ďalšej sezóny Pini, ktorý sa už sústredí na nový ročník.

“Nová sezóna sa už prakticky začala. Je to súčasť mojej práce - plánujeme, vytvárame rezervácie. S Petrou potrebujeme odfiltrovať všetky emócie, zotaviť sa, dobiť baterky po zime a po pár týždňoch začneme znovu. Nový program je na pláne od 24. apríla,“ prezradil plány.

Teraz čaká trénera a jeho úspešnú zverenkyňu toľko očakávaný oddych. Kým Petra Vlhová plánuje dovolenku pri mori, Mauro Pini uprednostní vysokohorskú turistiku. "Pôjdem do Himalájí na 25 dní.“ Svoju prácu si napriek tomu zoberie so sebou. “Nad lyžovaním budem stále rozmýšľať. Ako tréner nemám čas si sadnúť a vypustiť lyžovanie z hlavy. Je to súčasť mojej práce a robím to s láskou," zdôraznil.

Švajčiarsko-slovenská spolupráca bude pokračovať aj ďalej, dohoda na ďalšiu sezónu sa zrodila už skôr. “Petra je zázrak. Ale tento slovenský zázrak stvorila rodina Vlhovcov s víziou, ktorú mali a vynaloženou silou na dosiahnutie svojich snov. Toto je niečo obrovské, čo naozaj považujem za zázrak. Ďakujem Tímu Vlha, je radosť s nimi pracovať,“ vďačne dodal Mauro Pini vo videu pre ZSL.