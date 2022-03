Česká reportérka vytočila kvôli Ovečkinovi Washington: Reakcia prišla hneď!

Ruský hokejista Alexander Ovečkin (36) v zápase NHL proti Dallasu skóroval a vďaka tomu dosiahol dvanástu 40-gólovú sezónu v kariére, čím vyrovnal rekord NHL v podaní Waynea Gretzkého.

Rodák z Moskvy tak dosiahol ďalší míľnik v profilige. Odkedy však zúri vojna na Ukrajine, je útočník Washingtonu Capitals v tŕni fanúšikov. Mnohým totiž prekáža, že jeden z najlepších hokejistov sveta si stále nezmenil na sociálnej sieti profilovú fotku, na ktorej pózuje s prezidentom Ruska Putinom. S človekom, ktorý stojí za smrťou tisícok nevinný ľudí, s človekom, ktorý má na svedomí ničivé útoky na Ukrajinu.

Washington sa postavil za svojho hráča. Vydal stanovisko a jasne povedal, že komu sa to nepáči, nech mlčí. Alebo ho organizácia na Twitteri zablokuje! A presne to sa stalo športovej reportérke Českej televízie Darine Vymetalíkovej.

Otvoriť galériu Česká moderátorka reagovala na sociálnej sieti. Zdroj: twitter/darina_vymetali

Tá sa zapojila do diskusie. "Pod jeden tweet som napísala, že sa z Ruska dá letieť do USA cez Istanbul, že Puton mu nič neurobí, kvôli profilovej fotke," vysvetlila. Do Washingtonu vzápätí odkázala: "Hej, NHL, som hokejová novinárka. To nie je veľmi rozumné ma blokovať iba preto, že Capitals nechcú čítať pravdu o Ovečkinovi. To je hanba." Neskôr dodala: "Sme fanúšikovia alebo novinári? Musíme klásť kritické otázky!" Zdá sa, že tieto slová českej reportérky zabrali, lebo po niekoľkých hodinách správca jej účet odblokoval.