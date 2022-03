Nadal prvý raz v tejto sezóne prehral: Po zápase vysvetlil dôvod

Španielsky tenista Rafael Nadal (35) utrpel prvú prehru v tejto sezóne. Vo finále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Indian Wells prehral s domácim Američanom Taylorom Fritzom za 127 minút 3:6, 6:7 (5).

Dvadsaťštyriročný Fritz nasadený ako dvadsiaty si vybojoval druhý titul na hlavnom profesionálnom okruhu, prvý na podujatiach Masters. O jedenásť rokov staršiemu Nadalovi, štvorke "pavúka", zabránil v zisku 37. trofeje z turnajov prestížnej série, čím by Španiel vyrovnal rekord Srba Novaka Djokoviča.

Nadal neuspel po dvadsiatich víťazstvách, ktorými odštartoval tento rok. Na januárovom Australian Open získal rekordný 21. grandslamový titul a neskôr pridal aj triumf na turnaji ATP v Acapulcu. Počas finále v Indian Wells ho dvakrát museli ošetrovať pre ťažkosti v hornej časti tela. Napriek tomu v desiatom geme druhého setu odvrátil mečbal, v tajbrejku však už kapituloval. Okrem bolesti mal problémy s dýchaním, presnú príčinu bezprostredne po zápase nepoznal: "Neviem ešte, či je to niečo s rebrami. Každopádne je to bolesť, ktorá ma značne limituje."

Fritz si všimol, že jeho súper nie je v stopercentnom zdravotnom stave. "Nedokážem si predstaviť, ako musí byť telo zničené po vyše dvadsiatich dueloch za sebou. Tento rok odohral strašne veľa. Nedovolil som, aby to ovplyvnilo môj prístup, bral som to, že som hral proti Rafovi, ktorého pozná každý," citovala agentúra AFP Američana, ktorý sám mal pred stretnutím problémy s pravým členkom. V nedeľu ráno sa obával, že pre bolesť ani nebude môcť nastúpiť, počas dňa ho hodiny ošetrovali: "Rozhodol som sa na poslednú chvíľu, viacero členov môjho tímu bolo proti. Keď som však vyšiel na kurt, všetko bolo preč, nijako ma to neobmedzovalo. Vyhrať tento turnaj bolo jedným z mojich detských snov, o ktorých som si myslel, že sa nikdy nesplnia."

Muži - dvojhra - finále:

Taylor Fritz (USA-20) - Rafael Nadal (Šp.-4) 6:3, 7:6 (5)