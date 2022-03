Veľká dráma v Trenčíne: Barani z Banskej Bystrice si vybojovali postup!

Hokejisti HC ´05 Banská Bystrica postúpili do štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy. V predkole zdolali HK Dukla Trenčín 3:1 na zápasy, nedeľný štvrtý duel vyhrali na ľade svojho súpera 3:1. V ďalšej fáze narazia v derby na úradujúceho majstra HKM Zvolen.

štvrtý zápas predkola play off Tipos Extraligy:

HK Dukla Trenčín - HC ´05 Banská Bystrica 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Góly: 12. Krajčovič (Švec, Vaňo) - 31. Lamper (Berger), 50. Cardwell (Berger), 60. Gabor (Berger). Rozhodovali: Snášel, Hronský - Stanzel, Kacej, vylúčenia: 3:7, presilovky a oslabenia 0:0, 2436 divákov

/stav série: 1:3 - Banská Bystrica postúpila do štvrťfinále/





Zápas sa začal v pokojnejšom tempe a ani jeden z brankárov nemal v prvej polovici úvodnej tretiny veľa práce. V pomerne nečakanej situácii sa v 12. minúte presadil domáci Krajčovič, ktorý vybojoval puk v rohu ihriska a Wenningera prekonal nečakanou bekendovou strelou k vzdialenejšej žrdi. Pre 19-ročého hráča to bol prvý presný zásah v extralige.



Po prestávke sa slova ujali domáci, po 55 sekundách podržal "Baranov" Wenninger, ktorý vykryl Mahbodov pokus z úniku po nahrávke Kudlu. Trenčania opäť pohrozili v 30. minúte, keď sa dostali do prečíslenia o jedného hráča, no kombináciu Vaňa s Krajčovičom zlikvidoval Wenninger. O niečo neskôr sa podarilo vyrovnať hosťom, keď sa nastrelený puk Bergera odrazil za Bownsov chrbát od Lampera. Banskobystričania ostali pri chuti a do konca tretiny sa dostali ešte k dvom veľkým príležitostiam, pričom päť sekúnd pred sirénou takmer skórovali v oslabení. Tesne po presnom zásahu Lampera museli z ľadu na nosidlách odniesť spomínaného Vaňa, ktorý ostal pri súboji stlačený medzi dvoma hráčmi a spadol na ľad v bolestiach.



Najviac akcie priniesla záverečná tretina, už v 47. minúte mohol rozhodnúť Šoltés, ktorý trafil žŕdku a o tri minúty neskôr mal príležitosť jeho spoluhráč Björkung, ktorého bekend však britský brankár zneškodnil. Baranom sa podarilo uštedriť rozhodujúci úder o trinásť sekúnd neskôr, keď počas hry 4 na 4 našiel Berger rozbehnutého Cardwella a ten sa presadil strelou z prvej. Domáci sa dostali ešte do niekoľkých príležitostí - najprv prestrelil bránku Honzek a počas power play uzavreli Bystričanov v ich tretine. Ich súperovi sa však nakoniec podarilo spečatiť postup gólom Gabora do prázdnej bránky.