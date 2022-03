Brankár Serede Martin Chudý po výprasku na Tehelnom poli: Dva góly beriem na seba

Po piatich zápasoch bez prehry päťgólový debakel! Futbalisti Serede odštartovali nadstavbovú časť ligy senzačným triumfom nad Trnavou. Formu a sebavedomie potvrdili následnou remízou so Žilinou, no do tretice to už nevyšlo.

Vlani víťaz skupiny o záchranu si vylámal zuby na bratislavskom Slovane. Z Tehelného poľa si odniesol päťgólovú príučku. Brankár Martin Chudý sa nevedel rozpamätať na päť gólov vo svojej sieti. „V Poľsku zrejme nie, možno v Dukle Praha,“ odhadoval pre Nový Čas. V novembri 2019 mu taký počet gólov nasúkali hráči Legie Varšava pri víťazstve 5:1 nad Gornikom Zabrze. „Proti Slovanu to bolo do prestávky v pohode. Dali sme rýchly gól, škoda, že sme tesný náskok do konca polčasu neudržali. Po treťom sme sa rozsypali.“ Skúsenému brankárovi ani celému tímu nevyšiel druhý polčas. Slovan v ňom herne i strelecky dominoval. „Pred druhým gólom som si nerozumel s Osmanovičom a loptu som vlastne nahral súperovi. Pri štvrtom góle ma Green prepálil. Loptu som mal na ruke, ale prešla mi pod ňou. Také strely by som mal chytať, takže tie góly beriem na seba.“ Po zmene strán chytal v bránke pod kotlom ultras fanúšikov belasých. Tí mu to dali ako bývalému gólmanovi Spartaka Trnava, s ktorým získal pred štyrmi rokmi majstrovský titul, poriadne pocítiť. „Vykrikovali na mňa. Je normálne, keď kričia za to, že som kedysi chytal v Trnave. Ak však zájdu do vulgarizmov, tak len ukazujú svoj vlastný primitivizmus. Nechcel som klesnúť na ich úroveň a nereagoval som na slovné útoky. K hádzaniu predmetov našťastie nedošlo.“ Sereď je šťukou tohto ligového ročníka. Pred tromi rokmi skončila celkovo šiesta, teraz mieri za najlepším umiestnením v histórii klubu. „Prehrať na Tehelnom poli nie je žiadna hanba ani tragédia. Pre nás je možno lepšie dostať ľahšiu facku pred zápasmi s tabuľkovo dôležitejšími súpermi. Chceme zabojovať o štvrté miesto, z ktorého by sme teoreticky mohli hrať o účasť v pohárovej Európe,“ dodal Chudý. KEDY DOSTAL 5 GÓLOV 4. 3. 2011: Nitra - Senica 0:5 14. 7. 2012: Trenčín - Nitra 5:0 21. 9. 2012: Slovan - Nitra 5:2 18. 9. 2013: Slovan - Nitra 5:0 20. 9. 2014: Slovácko - Dukla 5:1 9. 11. 2019: Legia - Zabrze 5:1 19. 3. 2022: Slovan - Sereď 5:1 DVA GÓLOVÉ KIKSY BRANKÁRA SEREDE 54. minúta - 2:1: Loptu rozohral na nohu slovanistu Barseghjana. 81. minúta – 4:1: Neudržal strelu Greena spoza šestnástky.