Petra Vlhová: Bola to moja TOP sezóna! Prezradila hlavný dôvod zlepšenia

Petra Vlhová si vo francúzskom stredisku Méribel prevzala malý krištáľový glóbus za triumf v slalome Svetového pohára. Slalomovú sezónu zakončila tretím miestom v sobotnom finále, o rok by sa v rovnakom dejisku chcela tešiť opäť. Budú sa tu konať MS a práve najcennejší kov z tejto disciplíny a z tohto podujatia jej ešte vo vitríne chýba. „Som pripravená na zisk titulu, ale je ešte skoro o tom hovoriť,“ povedala pre Zväz slovenského lyžovania Vlhová.

V roku 2020 ste malý glóbus dostali poštou. Aké ste mali teraz pocity, keď ste si ho prevzali osobne?

- Vtedy mi to prišlo mesiac a pol po posledných pretekoch. Otvorila som si krabicu a povedala wow! Dnes to bolo úplne niečo iné. Užila som si to. Veľmi sa teším.

V tomto ročníku SP ste v slalome okrem jedného štvrtého miesta boli stále na stupňoch víťazov. Je to najlepšia sezóna v kariére?

- Tento rok som sa cítila dobre, vyhrala som olympiádu, pár sveťákov, takže to asi fakt bola top sezóna.

Mali ste ešte v sobotu motiváciu? Malý glóbus ste už mali istejší dávno...

- Motivácia nebola najlepšia, ale som šťastná, že sa mi podarilo byť opäť na pódiu a vydať zo seba všetko.

Venovali ste sa v tréningovom procese slalomu najviac zo všetkých disciplín?

- Nie, trénovali sme tak ako vždy. Nikdy nerobím nič špeciálne, niečo iné ako po iné roky. Hlavný dôvod bol, že som zmenila trénera a mala väčší pokoj. Vedela som, že mám ešte veľké rezervy, ale potrebovala som si upratať nejaké veci a niektorých ľudí okolo seba. Keď chcete byť najlepší, musíte pracovať s najlepšími. Mám už aj vek na to, aby som vedela, čo potrebujem. Potrebovala som zmenu a priniesť niekoho, kto ma bude chápať a podporovať. Potrebovala som pokoj na sústredenie a preto som dokázala vyhrávať.

Dalo sa ešte vôbec sústrediť na posledné preteky?

- Ono to je v hlave, človek sa postupne opúšťa. Telo je ale funkčné a vládze. Keď mi zazvonil budík o 5.50, tak som si povedala - bože... Ale vedela som, že to musím ešte vydržať.

O rok tu budú majstrovstvá sveta. Ako sa vám pozdáva toto stredisko?

- Veľmi sa mi páči, sú tu pekné trate. Organizačne to zvládajú, bude to fajn.