Double Ferrari v premiére novej sezóny F1: Víťazom sa stal Leclerc

Monačan Charles Leclerc na Ferrari triumfoval na Veľkej cene Bahrajnu, prvých pretekoch seriálu F1 v sezóne 2022. Double Ferrari zavŕšil druhým miestom Španiel Carlos Sainz. Tretí finišoval Mexičan Sergio Pérez na Red Bulle.

Na pódium mieril úradujúci majster sveta Max Verstappen na Red Bulle, no v 55. kole ho zradil monopost, ktorý postupne stratil výkon a Holanďan napokon nedokončil preteky. Rovnaký osud mal aj jeho tímový kolega Sergio Pérez, ktorý vypadol v poslednom 57. kole.



Pre 24-ročného Leclerca to bolo 3. víťazstvo v kariére a 14. pódiové umiestnenie.



V kalendári F1 pre sezónu 2022 je 22 pretekov. Nasledujúce sú na programe už počas nasledujúceho víkendu, pričom Veľká cena Saudskej Arábie odštartuje v nedeľu od 19.00 SEČ.



Do prvých pretekov sezóny neodštartoval štvornásobný majster sveta Nemec Sebastian Vettel, ktorého v monoposte Aston Martinu nahradil krajan a bývalý jazdec tímu Nico Hülkenberg.



Leclerc nepodcenil štart po 10. pole position v kariére a udržal sa pred Verstappenom. Piaty Hamilton si už na úvodných metroch vylepšil pozíciu, keď predbehol Péreza. Práve Brit prezul ako prvý a v snahe zahriať pneumatiky mal problémy, po ktorých ho v 13. kole predbehol čínsky debutant v F1 Kuan-jüm. Od 16. kola pútal pozornosť súboj Leclerca s Verstappenom, v ktorom obaja predviedli niekoľko efektných predbiehacích manévrov. Na čele sa napokon udržal Leclerc. Za nimi jazdili ich tímoví kolegovia Sainz a Pérez, na 5. mieste bol po 20. kole Hamilton. Krátko po 30. kole prezuli Verstappen aj Leclerc a na prvom mieste sa udržal Monačan. Priebežne druhý Verstappen prezul aj tretíkrát, jeho manko na Leclerca vzrástlo na takmer polminútu. V 46. kole dostali preteky novú zápletku, keď Gasly odstavil monopost, ktorý mu začal horieť. Na trať prišiel safety car, ktorého prítomnosť Leclerc využil na tretie prezutie. Verstappen síce vďaka neutralizovaniu štartového poľa stiahol manko na Leclerca, ale po reštarte musel čeliť útokom tretieho Sainza. Tomu snaha vyšla v 54. minúte, keď si počkal na šancu a v jednej zo zákrut predbehol Verstappena, ktorého monopost následne stratil výkon. Krátko na to sa pre neho preteky skončili a do podobných problémov sa hneď na to dostal aj jeho tímový kolega Pérez. Toho atakoval štvrtý Hamilton, ktorý v závere poľahky prišiel k tretiemu miestu, keďže Pérezovi sa v pravotočivej zákrute vypol motor a tiež predčasne skončil.

hlasy (zdroj: Sport 2):

Charles Leclerc, víťaz: "Máme za sebou ťažké dva roky, ale všetci ľudia v továrňach tvrdo pracovali a aj toto je výsledok. Do predbiehacích manévrov som sa snažil ísť s rozumom a vyplatilo sa."

Carlos Sainz, 2. miesto: "Pre mňa to bol ťažký víkend. Mám určité "domáce úlohy," ktoré musím spraviť do budúcich pretekov. Videl som, že Maxovi zablikali červené svetlá a vycítil som, že to je moja šanca. Vyšlo mi to."

Lewis Hamilton, 3. miesto: "Gratulujem Ferrari k double. Pre nás to bol ťažký výkend, ale sme šťastní. Čakáme na nové súčiastky a verím, že potom budeme silnejší."



VC Bahrajnu (57 kôl, 1 kolo: 5,412 km, spolu: 308,2 km):

1. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) 1:37:33,584 hod., 2. Carlos Sainz jr. (Šp./Ferrari) +5,598 sek., 3. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +9,675, 4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +11,211, 5. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +14,754, 6. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +16,119, 7. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +19,423, 8. Júki Cunoda (Jap./Alpha Tauri) +20,386, 9. Fernando Alonso (Šp./Alpine) +22,390, 10. Čou Kuan-jüm (Čína/Alfa Romeo) +23,064, 11. Mick Schumacher (Nem./Haas) +32,574, 12. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +45,873, 13. Alexander Albon (Thaj./V. Brit./Wiliams) +53,932, 14. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +54,975, 15. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +56,335, 16. Nicholas Latifi (Kan./Williams) +1:01,795 min., 17. Nico Hülkenberg (Nem./Aston Martin) +1:03,829

Priebežné poradie:

1. Leclerc 26 bodov, 2. Sainz 18, 3. Hamilton 15, 4. Russell 12, 5. Magnussen 10, 6. Bottas 8, 7. Ocon 6, 8. Cunoda 4, 9. Alonso 2, 10. Čou Kuan-jüm 1, 11. Schumacher, 12. Stroll, 13. Albon, 14. Ricciardo, 15. Norris, 16. Latifi, 17. Hülkenberg všetci 0.