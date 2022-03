Halák to vytmavil trénerovi priamo na striedačke: Po tomto sa neudržal!

Kuriózny moment zachytili zvedavé kariéry v stretnutí medzi Calgary Flames a Vancouver Canucks. Za nepriaznivého stavu 0:4 po druhej tretine tréner Bruce Boudreau pokynul gestom Jaroslavovi Halákovi, aby sa pripravil, že pôjde chytať. Ten však vyštartoval a trénerovi svoj postoj rázne vysvetlil!

Keďže Canucks hrajú tento víkend dve noci po sebe, očakávalo sa, že slovenský brankár si podelí povinnosti s tímovou jednotkou Thatcherom Demkom. Signál, že tréner poslal Haláka do hry na tretiu tretinu ale skôr nasvedčuje tomu, že Demka šetril a postaví ho proti Buffalu.

Halák si svoje miesto zastal, z pätnástich striel v záverečnej časti zápasu inkasoval len raz a Canucks napokon prehrali 2:5. So svojou pozíciou v klube rozhodne nie je spokojný. Vedenie Vancouveru mu v lete pri podpise jednoročného kontraktu sľubovalo väčšiu zápasovú vyťaženosť.

Ale Halák nastúpil v aktuálnom ročníku len v trinástich zápasoch, z toho len v 10 od začiatku. Má najhoršiu úspešnosť zákrokov (88,6 %) od vstupu do NHL. Špekuluje sa, že by mohol byť v závere prestupového obdobia (21. marca) vymenený.

Here is the video HNIC showed after the game of Halak being told by Boudreau he was going in for the third. Unfortunately I missed Bieksa's commentary at the end. Again super tough look from Halak. #Canucks pic.twitter.com/BmoycwzEuI