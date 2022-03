Zmena vo futbalovej nominácii: Kto namiesto zraneného Zreľáka?

Útočník Róbert Boženík nahradil Adama Zreľáka v nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na prípravný dvojzápas s Nórskom (25. marca o 18.00 h v Osle) a Fínskom (29. marca o 18.00 h v Murcii/Šp.). Tréner Štefan Tarkovič ho povolal po tom, ako Zreľák utrpel zranenie v piatkovom stretnutí poľskej ligy.

Kouč očakával na nedeľnom úvodnom tréningu 10 hráčov, zvyšní nominovaní by sa mali pripojiť v pondelok.



Zreľák dvoma gólmi výrazne prispel k triumfu Warty Poznaň na ihrisku Zaglebia Lubin 4:0, po vyše hodine hry však musel nútene odísť z trávnika. "Má problém v oblasti triesel, zranenie je chronického charakteru. Cítil to už počas zápasu, a preto striedal. Po konzultácii s lekármi sme sa rozhodli nahradiť ho. Je mi to ľúto, ale nie je stopercentne fit a bude sa liečiť. Chcel som, aby sa vrátil do reprezentácie, dal dva góly, ale aj zápasy predtým boli z jeho strany veľmi dobré. Potešilo ma, že sa útočník pravidelnejšie objavuje v poľskej lige v základe a že sa presadzuje strelecky," povedal Tarkovič.



Na šamorínskom zraze privítal zverencov, ktorí už nemali klubové povinnosti: "O všetkých desiatich máme informácie. Ľubomír Šatka a Marek Rodák sú na ceste, mali by čochvíľa prísť a stihnúť tréningový proces. Verím, že v pondelok tu už budú všetci nominovaní." Vo výbere chýbajú viaceré dlhoročné opory na čele s kapitánom Marekom Hamšíkom, ďalším stredopoliarom Jurajom Kuckom či pravým obrancom Petrom Pekaríkom. Tarkovič si chce odskúšať ďalších futbalistov: "Budú to pre nás dobré konfrontácie, Nóri aj Fíni majú v kádroch individuality, ktoré hrávajú v najvyšších súťažiach. Obaja súperi sú približne na našej úrovni. Pre nás bude najdôležitejšie, aby sme sa pozerali na seba. V kádri máme viacero hráčov, ktorým by som chcela dať priestor." Dvojzápas s tímami zo severu Európy slúži pre Slovákov ako príprava na nový ročník Ligy národov. V nej bude účinkovať v C-divízii, súťaž potrvá od júna do septembra.



Aktualizovaná nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na prípravné zápasy s Nórskom (25. marca o 18.00 h v Osle) a Fínskom (29. marca o 18.00 h v Murcii/Šp.):

brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (FC Fulham), Dominik Holec (AC Sparta Praha)

obrancovia: Martin Koscelník (FC Slovan Liberec), Boris Sekulič (Chicago Fire FC), Martin Valjent (RCD Mallorca), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (FC Inter Miláno), Dávid Hancko (AC Sparta Praha), Jakub Holúbek (GKS Piast Gliwice), Vernon De Marco (ŠK Slovan Bratislava)

stredopoliari: Patrik Hrošovský (K.R.C. Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Christián Herc (Grashopper Club Zürich), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Albert Rusnák (FC Seattle Sounders), Tomáš Suslov (FC Groningen)

útočníci: Róbert Boženík (Fortuna Düsseldorf), Ivan Schranz (SK Slávia Praha), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha), Martin Regáli (MFK Ružomberok), Ladislav Almási (FC Baník Ostrava), Dávid Strelec (Spezia Calcio)