Transgender plavkyňa jednoznačne ovládla americký šampionát: Súperky jej to dali poriadne vyžrať!

Všetkým bolo už dopredu jasné, že Thomasová majstrovstvá s prehľadom ovládne, preto si jej triumf v atlantskej hale mohutný aplaus nevyslúžil, skôr naopak. Na stupňoch víťazov navyše jej konkurentky ticho protestovali. Keď si žena, ktorá bola ešte v roku 2019 mužom, preberala ocenenie za triumf v súťaži, fotografom na pódiu pózovala osamotená, zatiaľ čo zvyšné tri medailistky sa fotili so štvrtou v poradí Brooke Fordeovou.

