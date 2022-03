Bývalý futbalista Dynama Kyjev a ukrajinskej reprezentácie Leonenko: Nebojím sa Rusov ani smrti!

Nechystá sa nikam ujsť! V ukrajinskej metropole žije 30 rokov. Zamiloval sa do nej hneď po svojom príchode. V Kyjeve strávil najkrajšie chvíle života. Súkromné i futbalové. To platilo do 24. februára, keď na Ukrajinu vtrhli ruskí okupanti a už takmer mesiac pustošia územie nášho východného suseda. Viktor Leonenko (52) ostáva v rozbombardovanom hlavnom meste pokojný.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Narodil sa v Ťumene, na území dnešného Ruska. Ako 23-ročný vymenil moskovské Dinamo za kyjevské Dynamo. Odohral v ňom takmer stovku zápasov. Dnes však na staré časy nemyslí. Nad hlavou mu denne lietajú ruské rakety. „Bývam v starom dome. Neskrývam sa v pivnici ani v metre. Do domobrany som nešiel, lebo neviem strieľať. Som mierumilovný človek. Radšej budem hrať futbal a niekoho ho učiť,“ povedal v rozhovore pre footbal24.ua.

Hoci v kyjevských uliciach na každom kroku striehne smrť, Leonenko strach nemá. Pripomína, že jeho bývalí spoluhráči už poutekali najmä do bezpečnejšieho Ľvova a on ostal v metropole sám. „Keby som sa bál, tak idem do metra alebo do podzemného krytu. Ak zomriem, tak s mojimi slávnymi mačkami,“ vraví bývalý futbalista, ktorého trikrát za sebou (1992, 1993, 1994) vyhlásili za najlepšieho hráča Ukrajiny.

Koniec jeho slávy a úspechov sa datuje s nástupom skvelého útočného tandemu Andrij Ševčenko – Sergej Rebrov, ktorí ho vyhnali na lavičku náhradníkov. „Chcel by som, aby sa už skončilo to bombardovanie a sirény. Či vojnu vyhráme? Ako to mám vedieť, nie som odborník. Moja mama žije v Rusku. Pýta sa ma, ako sa mám. Vravím jej, že zatiaľ dobre, všetci sme živí a zdraví.“

Bývalý 14-násobný ukrajinský reprezentant nechápe športovcov, ktorí sa pripojili k domobrane. „Tvrdím, že ak nevedia strieľať, tak sú len na prekážku. Toto majú robiť len profesionáli.“ Leonenka drží pri živote viera v rýchly koniec vojny a lepšiu budúcnosť. „Nemusia mi nič nosiť, všetko si kupujem sám. Hrivna sa však míňa. Nepotrebujem doláre. Želám si, aby sa vojna skončila a všetci opäť žili v pokoji a hrali futbal. Ja sa útokov Rusov nebojím. Nebojím sa ani smrti,“ dodal.