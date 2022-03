Roger Federer pomôže obetiam vojny na Ukrajine: Chce, aby sa deti mohli vzdelávať a netrpeli

Vojna na Ukrajine zasiahla každého z nás. Výnimkou nie sú ani profesionálni športovci, niektorí z nich sa dokonca rozhodli podať pomocnú ruku nevinným ľuďom. Najnovšie sa do tejto skupiny pridal aj Roger Federer. Hviezdny švajčiarsky tenista prispeje obetiam vojnového konfliktu nemalou finančnou čiastkou.

„Ja a moja rodina sme zdesení, keď vidíme zábery z Ukrajiny. Láme nám srdce, ako strašne boli zasiahnutí nevinní ľudia," napísal jeden z najlepších tenistov všetkých čias na svojom Twitteri.

Obetiam vojny medzi Ruskom a Ukrajinou pošle zo svojej nadácie pol milióna dolárov. Tie budú určené predovšetkým deťom, ktoré kvôli vzniknutej situácii nemôžu chodiť do školy a trpia traumou či nedostatkom jedla. „Poskytneme pomoc deťom, ktoré to potrebujú. Asi šesť miliónov ukrajinských detí momentálne nie je v škole a my vieme, ako náročné je v tejto kritickej dobe zaistiť prístup k vzdelaniu. Preto by sme ich chceli podporiť vo vysporiadaní sa s týmto extrémne traumatizujúcim zážitkom," priblížil Federer, kam chce aby smerovali jeho financie.