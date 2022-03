Paulína Fialková po úžasnom výkone neskrývala nadšenie: Všetko vyšlo perfektne!

V stíhacích pretekoch Svetového pohára v nórskom Holmenkollene predviedla slovenská biatlonistka Paulína Fialková (29) najlepší výkon sezóny, keď trafila všetkých 20 terčov a obsadila skvelé tretie miesto.

Rodáčka z Brezna vyštartovala na trať z ôsmej pozície. Síce predviedla čistú streľbu, no na Tiril Eckhoffovú a Marte Olsbuovú Röiselandovú s dvomi trestnými okruhmi to už nestačilo. Napriek tomu sa však naša reprezentantka postarala o vynikajúci výsledok a po dvoch rokoch sa vrátila na stupne víťazov.

„Neustále som sa snažila dostať na pódium, no nedarilo sa mi to. Dnes však všetko vyšlo perfektne, cítila som sa dobre na trati a padlo mi všetkých 20 terčov, to je vždy výnimočné. Prežila som náročné obdobie po fyzickej aj psychickej stránke. Nevzdávala som sa. Vedela som, že sa dokážem vrátiť k mojej minulej výkonnosti. Potrebovala som nabrať sebavedomie. Podarilo sa a som z toho veľmi šťastná," neskrývala Slovenka radosť po pretekoch na tlačovej konferencii.