Parádna slalomová bodka: Petra Vlhová v Courcheveli v TOP 3!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotnom finálovom slalome Svetového pohára tretie miesto. Vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel zaostala za víťaznou Slovinkou Andrejou Slokarovou o 81 stotín sekundy. Na druhej priečke skončila Nemka Lena Dürrová s odstupom 0,48 s.

Dvadsaťšesťročná Vlhová si pripísala 56. pódiové umiestnenie v pretekoch prestížneho seriálu. Vo veľkom predstihu mala vo vrecku prvenstvo v hodnotení disciplíny, keď zvíťazila v piatich slalomoch tejto sezóny SP a dvakrát bola druhá za Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Na pódiu nestála jedine v predchádzajúcej súťaži vo švédskom Are, kde už ako úradujúca olympijská víťazka obsadila pred týždňom štvrté miesto. "Pred touto sezónou som mala dva ciele, získať olympijský titul a malý glóbus. Netajila som sa tým a uplietla som si na seba bič. Bola to tvrdá práca a som veľmi rada, že sa mi to podarilo," povedala slovenská reprezentantka vo vysielaní Eurosportu.



Post slalomovej kráľovnej zimy chcela potvrdiť na finálovom podujatí. So štartovým číslom 3 predviedla agresívnu a riskantnú jazdu, v niektorých bránkach však bola o čosi neskôr. Po prvom kole figurovala na štvrtej priečke. Za vedúcou Dürrovou zaostávala o 48 stotín sekundy. Druhá pozícia patrila Švajčiarke Michelle Gisinovej (+0,37), priebežne tretia bola Slovinka Ana Buciková (+0,40). Hneď po Slovenke sa vydala na trať Shiffrinová, ktorá prvým a druhým miestom v zjazde a super-G znemožnila rivalke obhajobu veľkého glóbusu. V slalome Američanka momentálne neoplýva takou istotou, napriek tomu dokázala svoju jazdu v závere vygradovať a manko na Vlhovú stiahla z necelej pol sekundy aspoň na 18 stotín. V porovnaní s Dürrovou však zaostávala až o 0,66 s. Rakúšanka Katharina Liensbergerová, pred Slokarovou jediná slalomová víťazka v tomto ročníku okrem Vlhovej a Shiffrinovej, išla na trati svojho trénera, ale veľkou chybou v hornej časti sa vyviedla z rytmu, už sa nezvládla dostatočne skonsolidovať a nabrala takmer dvojsekundovú stratu.



Rukavicu najlepšej päťke po prvom kole hodila priebežne šiesta Slokarová, ktorá išla bezchybne a dravo a s výrazným náskokom sa dostala na čelo. Shiffrinová nenašla slalomovú formu ani v druhom kole, nelyžovala v ideálnej stope a vo výsledkovej listine klesla na ôsmu pozíciu s mankom 1,48 s na víťazku. Aj Vlhová o celý svoj náskok prišla už na prvom medzičase, akoby sa mierne borila s traťou a silovým štýlom jej odstup postupne narastal. Za Slokarovú sa zaradila o 0,81 s, Buciková však bola ešte pomalšia a Gisinová pre "špicar" nepríjemne spadla. Na Slovinku nestačila ani Dürrová, ktorá odsunula Vlhovú na tretie miesto.