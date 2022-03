Igor Vlha prezradil, kedy Petra skončí kariéru: Aj mňa to už vyčerpáva!

Igor Vlha prezradil, kedy jeho dcéra Petra ukončí kariéru! Aj mňa to už vyčerpáva, priznáva tvrdú prácu okolo kariéry lyžiarskej superhviezdy.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová síce Veľký krištáľový glóbus vo Svetovom pohári neobháji, ale napriek tomu môže hodnotiť sezónu len a len pozitívne. Získala malý glóbus pre najlepšiu slalomárku a vo februári získala v Pekingu svoj prvý olympijský cenný kov a hneď zlatého lesku!

Za hviezdnou kariérou Petry stojí jej otec Igor Vlha. Od malička ju podporoval, vytváral kvalitné zázemie, pomáhal s vybavovačkami. Prezradil, kedy jeho dcéra pravdepodobne ukončí kariéru. „Skúsime štyri roky a končíme," vyhlásil Igor Vlha pre Pravdu.

Vyzerá to tak, že Petra Vlhová plánuje kariéru uzavrieť v tridsiatke po olympiáde 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo. Ak by Petra chcela veľmi pokračovať, otec Igor by sa prispôsobil. No tento scenár neočakáva...

„Sú to naše deti, spravíme to, čo budú chcieť. Ale nemyslím si to, podľa mňa bude mať toho aj ona dosť. Aj jej telo bude viac opotrebované, ktovie, čo motivácia. Je prirodzené, že už ani tá nebude taká ako doteraz."

Igor Vlha má toho až nad hlavu. Podniká, sám pracuje vo svojej strojárskej firme, rieši záležitosti okolo Petrinej lyžiarskej kariéry.

„Aj mňa to vyčerpáva. Celý náš tím riešia traja ľudia – ja, syn Boris a Richard Galovič – manažér tímu. Nedokážete si predstaviť to množstvo zmlúv, ktoré mám na starosti. Okrem toho mám vlastnú firmu, chcem ísť na ryby, zabicyklovať si. Ľudia netušia, koľko je okolo toho roboty. Priznám sa, že mám toho už aj celkom dosť. Stojí to veľa síl,“ netají Igor Vlha.