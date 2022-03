Otca mu zavraždili vo väzení: Mohol byť zločincom, teraz mieri za titulom v OKTAGON MMA

Bojovník MMA Rafael Xavier z Oktagonu si prešiel v mladosti doslova peklo! Otca zavraždili a zločin číhal na každom rohu...

V Šamoríne sa pri návrate Oktagon MMA na Slovensko predstaví 26.3.2022 v X Bionic Sphere v klietke aj Brazílčan Rafael de Souza Xavier, ktorého čaká zápas s Poliakom Marcinom Lazarzom. Ten nahradil zraneného Miloša Petráška, pre Poliaka to bude v klietke Oktagonu premiéra a bude to skúška ako hrom. Pre 196 centimetrov vysokého Xaviera to totiž bude už štvrtý duel v organizácii, v ktorej má na konte tri výhry za sebou. Zakaždým zvíťazil na KO/TKO a naposledy ukončil Daniela Toleda v druhom kole na Oktagon Prime 4 v novembri.

Xavier aktuálne žije v nemeckom Berlíne, kam sa dostal z Brazílie. Ako sám prezradil, v domovskej krajine ho život tvrdo skúšal už od malička. „Môj otec bol zavraždený vo väzení a nikto nevie, kto to spravil. Ani neviem prečo, ani som sa nesnažil to zistiť. Nechcel som sa trápiť tým, kto a prečo môjho otca zabil. Európa je pre mňa fantázia, je to ružový svet ako hovorí moja žena. Nebolo to jednoduché detstvo. Dostať sa až sem nebolo vôbec ľahké, veľa ľudí si povie, že som mal len šťastie, ale tak to nie je. Bolo to o množstve práce a oddanosti. Mal som veľa príležitostí stať sa zločincom. Veľa mojich kamarátov sa takto zatratilo a dnes tu už medzi nami nie sú. Ale tak to je, ja som sa nikdy nevzdal svojho sna. Chcel som byť zápasníkom a preto som tu," prezradil pre Oktagon borec, ktorý s profi-MMA začal ešte v roku 2014, keď absolvoval zápas na turnaji Circuito Talent MMA v Sao Paulo.

„Tam odkiaľ pochádzam zažívame omnoho smutnejšie momenty ako tu. Ale čo sa stalo, sa stalo a Boh v tom určite videl zmysel. Mám rád výzvy, narodiť sa v Brazílii bola určite výzva a pravdepodobne zomriem pritom, keď budem čeliť ďalšej výzve. Tak to cítim. Moja minulosť ma viac motivuje k ďalšej výhre. Myslím si, že banálny život, ktorom je všetko jednoduché by nemal šťavu, neviem. Možno si poviete, že som blázon, ale ja moc ďakujem Bohu za to všetko, čím som si prešiel, pretože keby som si tým neprešiel, možno by som nestretol takých skvelých ľudí," pokračoval v prehovore sympatický zápasník Xavier.