Craig Ramsay naznačil svoj koniec: Ak nezvolia Šatana, prečo by som sa mal vrátiť?

Náhla komplikácia! Piatkové zasadnutie kongresu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), na ktorom mali delegáti voliť prezidenta SZĽH, nebolo uznášaniaschopné. Výkonný výbor SZĽH musí preto do 60 dní zvolať nové zasadnutie.

O post prezidenta zväzu sa uchádzajú dvaja kandidáti - súčasný šéf SZĽH Miroslav Šatan a Ľudovít Jurinyi, riaditeľ HK Poprad. Šatan stojí na čele SZĽH od júla 2019, keď vo funkcii nahradil Martina Kohúta. Už od leta 2017 pôsobil ako generálny manažér a obe funkcie zastáva doteraz. Na piatkovom zasadnutí mali delegáti z klubov voliť okrem najvyššej funkcie aj nových členov výkonného výboru SZĽH, predsedu i podpredsedu disciplinárnej a volebnej komisie SZĽH, schvaľovať rozpočet a venovať sa ďalším športovým témam.

Voľba nového šéfa zväzu neunikla ani reprezentačnému trénerovi Craigovi Ramsaymu, ktorý sa nedávno vyjadril jasne. „Miroslav Šatan odviedol skvelú robotu. Práve kvôli nemu som prišiel na Slovensko. Ak by vo voľbách nezvíťazil, budem premýšľať, či sa vôbec vrátim. Prečo by som mal byť na striedačke ja, ak by on nedostal dôveru,“ zamyslel sa Ramsay a dodal pre Hockey Slovakia. „Bolo veľmi riskantné, že ma priviedol a chcel zmeniť viacero vecí. Dali sme však šancu mladým hráčom a odmenou pre nás bol bronz na olympijskom turnaji, čo bolo úžasné,“ dodal Ramsay.