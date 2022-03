Šprintér Ján Volko cíti nárast formy pred MS v Belehrade: Semifinále povinnosť, finále senzácia!

Cíti sa vo forme a už sa teší na dnešné preteky! Halový majster Európy z roku 2019 Ján Volko (25) sa dnes predstaví o 10.45 h v rozbehoch na 60 m na svetovom halovom šampionáte v Belehrade. Cieľom najrýchlejšieho Slováka bude účasť v semifinále, postup do večerného finále by bola podľa jeho vlastných slov senzácia!

Volko belehradskú arénu, ktorá od piatka hostí v poradí 18. halové majstrovstvá sveta v atletike, dokonale pozná. Pred pár dňami totiž na generálke na šampionát triumfoval na mítingu časom 6,69 sekundy a iba o stotinu zaostal za svojím sezónnym maximom. „Míting v Belehrade bol dobrou generálkou pred šampionátom. Myslím si, že ten čas nebol zlý a celkovo tá forma stúpa,“ povedal pre Nový Čas trojnásobný medailista z halových ME, ktorý sa v dejisku halových majstrovstiev sveta nachádza od stredy. Zverenec trénerky Nade Bendovej má pred dnešnými pretekmi jasno, čo by chcel dosiahnuť. „Postup do semifinále je náš cieľ, všetko naviac bude bonus navyše,“ prezradil Volko, ktorého už doobeda o 10.45 h čakajú rozbehy na 60 metrov. Pred štyrmi rokmi na HMS v Birminghame obsadil šieste miesto časom 6,59 sekundy.

V sobotu sa z našich ešte predstavia Viktória Forsterová na 60 m prekážok (rozbehy o 9.50 h) a v nedeľu čaká premiérový štart slovenskú mužskú štafetu na 4 x 400 m Šimon Bujna, Miroslav Marček, Patrik Dömötör, Matej Baluch, Franklin Henry, Martin Kučera (rozbehy o 11.35 h).