NHL zasiahla smutná správa: Zomrel legendárny obranca NY Islanders († 72), dvakrát vyhral Stanleyho pohár

Kanadský obranca v zámorskej NHL odohral viac ako 600 duelov a dvakrát získal Stanleyho pohár. Príčina smrti nie známa. Správu o úmrtí potvrdil brat Denis, ktorý v NHL prežil tiež oslnivú kariéru. Dodnes je na druhom mieste v počte odohratých zápasov za Islanders.

The NHL mourns the passing of Jean Potvin, a defenseman who appeared in 613 regular-season games for five NHL teams -- including two stints with the @NYIslanders, with whom he won two Stanley Cups. Our deepest sympathies are with his entire family and many friends. pic.twitter.com/3a3kg689uS