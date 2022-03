Má zlaté trenky vo vrecku? Witanovi stačí podpora od každého tisíceho fanúšika

Víťazný zásah z priameho kopu ponad múr osem minút po príchode na ihrisko? Takmer vychytané čisté konto vrátane rozstrelu z 11 m? Obetavý gólový sklz na „päťke“? Pche! Keď sa do toho vloží čo i len jedno promile fanúšikov mladého ázijského kúzelníka, asi nebude čo riešiť.

Tandem Indonézanov na Záhorí je najbizarnejším fenoménom našej najvyššej futbalovej súťaže. V domovine predsa len menej populárny 20-ročný Witan Sulaeman zavŕšil slalomom v 86. min obrat Senice z polčasových 1:2 na 3:2 proti Pohroniu Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. Vyslúžil si tým nomináciu na najužitočnejšieho hráča štvrťfinálovej fázy národného pohára Slovnaft Cup.

Protikandidáti v popularizačnej ankete? Medzinárodne ostrieľaný Vladimír Weiss ml. zo Slovana Bratislava, brankár Trnavy Dominik Takáč a 18-ročný talent z Trenčína Dominik Hollý.

Hlasovanie do 4. apríla Witan má na instagrame vyše 1,5 milióna obdivovateľov! Ak sa do hlasovania o betRing Zlaté trenky na facebookovom profile Slovnaft Cupu do poludnia pondelka 4. apríla zapojí trebárs iba každý tisíci Indonézanov priaznivec, takmer určite bude rozhodnuté.

V premiérovom kole Martin Škrtel ako laureát dostal 1 362 hlasov. Nechal za sebou spočiatku vedúceho brankára piatoligovej Sásovej Jaroslava Čavoja (752), v civile stavbára, ktorý ešte dve hodiny pred osemfinále práve proti Senici (0:3) bol na lešení.

Škrtel, Škriniar ani Hamšík sa nechytajú

Witan je pritom ešte slabinger oproti o rok staršiemu krajanovi v službách Senice Egymu Maulanovi Vikrimu: „indonézsky Messi“ totiž má na instáči 2,4 milióna followerov! Na porovnanie: spomenutý Škrtel 890-tisíc, Milan Škriniar 842-tisíc a Marek Hamšík 828-tisíc.

Samotná Senica sa vďaka indonézskej dvojici vyšplhala na 221-tisíc followerov. Aký je kontext v tomto prípade? Slovan ich hlási 31-tisíc, Trnava 19-tisíc...

„Keď toto zverejníme na sociálnych sieťach Senice, Witan to má vo vrecku,“ znel okamžitý humorný komentár pod výzvou zapojiť sa do hlasovania.

Keď na dedine vzplanú vášne

Witan je v Senici na polročnom hosťovaní z poľskej Lechie Gdansk. S Egym ho spája 13-ročná domáca mládežnícka minulosť, sú veľkí kamaráti.

Na dedinských ihriskách sa zvykne ozvať upokojujúce upozornenie „nehráme o zlaté trenky!“, keď vzplanú vášne. Symbolicky práve takto pomenované ocenenie pre MVP upriamuje pozornosť na esenciu pohárových súbojov. Všade na svete spájajú všeobecne známe futbalové mená s vyzývateľmi s amatérskym či prinajlepšom poloprofesionálnym štatútom.