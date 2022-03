Kuriózny moment v Premier League: Bláznivý fanúšik sa priviazal k žrdi

V súboji medzi Evertonom a Newcastlom United vbehol na ihrisko mladý aktivista. Louise McKechnie (21) ale neabsolvoval naháňačku s ochrankou, ale urobil niečo, čo sa len tak nevidí. Urobil pár krokov, zamieril k žrdi bránky Evertonu a tam sa k nej priviazal sťahovacou páskou.

Aktivista v rámci kampane Just Stop Oil (Zastavte ropu) protestoval proti ťažbe a nákupom fosílnych palív, upozorňoval pritom na klimatickú krízu. "Nemáme žiadnu budúcnosť," mal napísané na tričku.

Sorry to have interrupted your game, but no one listens unless we do crazy shit like this.



This beautiful game, like your lives, will be disrupted by increasingly extreme weather events in the years to come.



