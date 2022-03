Voľby prezidenta slovenského hokeja: Bude mu naďalej šéfovať Šatan?

Jeden svoj post obhajuje, druhý chce zmenu! Slovenský hokej dnes popoludní spozná svoj šéfa na ďalšie štyri roky. Či ním bude doterajší prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan (47) alebo Ľudovít Jurínyi (39), ukážu až samotné voľby.

Okrem prezidenta SZĽH sa uskutočnia aj voľby do viacerých orgánov zväzu. O dôveru sa bude uchádzať súčasný šéf slovenského hokeja Miroslav Šatan, ktorý je zároveň generálnym manažérom mužskej reprezentácie. V boji o prezidentské kreslo má jedného protikandidáta, je ním Ľudovít Jurínyi. Podľa čelného predstaviteľa HK Poprad je významná časť hokejového hnutia nespokojná vrátane jeho osoby. Miroslav Šatan vedie SZĽH od júna 2019, keď na poste prezidenta nahradil Martina Kohúta. Jeho súčasné funkčné obdobie vyprší v júni.

„Významná časť hokejového hnutia je dnes rovnako ako ja nespokojná. Kolegovia však majú obavy verejne sa vyjadriť, keďže v našom hnutí to nie je dnes prípustné. A aj toto je jedna z vecí, ktorú chcem zmeniť - každý má mať právo vyjadriť svoj názor,“ uviedol Jurinyi, ktorého slogan kampane znie „Môj tím ste vy všetci.“

Slogan doplnil logotypom troch hokejok, znázorňujúcich tri Svätoplukove prúty. Túto symboliku spojil so svojím úprimným odhodlaním spojiť hokejové hnutie do jedného tímu. Ak by vyhral, vie si s Miroslavom Šatanom predstaviť budúcu spoluprácu.

Kongres SZĽH bude v stredu okrem prezidenta voliť aj zástupcov do Výkonného výboru, predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie aj predsedu a členov Volebnej komisie.

O post vo VV SZĽH sa bude uchádzať spolu 25 kandidátov vrátane dvojice Miroslav Lažo a Richard Rapáč, obaja budú kandidovať do VV aj ako zástupcovia športovcov. Jediným kandidátom na post šéfa Disciplinárnej komisie je Rastislav Jakubovič, o pozíciu podpredsedu DK sa uchádzajú traja kandidáti. Záujem byť predsedom Volebnej komisie prejavil len Rastislav Železník, o post jej člena sa zaujíma deväť kandidátov.