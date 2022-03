Počas uplynulého víkendu debutoval v drese Suzuka Point Getters, ktorá je účastníkom štvrtej najvyššej japonskej futbalovej ligy. Miur strávil na ihrisku slušných 65 minút a dopomohol svojmu tímu k dôležitej výhre 2:0.

King Kazu made his debut today for Suzuka Point Getters (JFL). He played for 65 minutes in a 2-0 victory for his new club.



He’s still going, at the ripe young age of 55 years old pic.twitter.com/SkyABGoeNY