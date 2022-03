Trénerka Adlerová verí, že jej zverenka sa v Belehrade nestratí: Padnú osobné rekordy?

Je rozbehnutá. Dalo by sa povedať o atletickej kométe Viktórii Forster (20), ktorá ako jediná zo slovenskej výpravy na 18. halových MS v atletike v Belehrade splnila prísne limity hneď v dvoch disciplínach. „Osobné rekordy“, to je to, čo od nej očakáva trénerka Katarína Adlerová.

Talent z Horehronia každým svojím štartom v tohtoročnej halovej sezóne potvrdzuje, že nám v ňom rastie šprintérska hviezda. Už vlani upútala Viktória niekoľkými skvelými výsledkami v juniorskej konkurencii. No tento rok udivuje pri každom svojom štarte! Presnejšie, každý svoj štart premieňa na nový osobný rekord. Trénerky Adlerovej, ktorá ju vedie v nitrianskom klube ŠOG Nitra, sme sa spýtali, či zmenili prípravu. „Nič prevratné sme do prípravy nezaradili. Ale možno nám pomohli dva dlhšie pobyty v teple v Španielsku,“ zamyslela sa trénerka, ktorá svoju zverenku musí skôr krotiť. Otvoriť galériu Viktórii Forster ako jediná zo slovenskej výpravy na 18. halových MS v atletike v Belehrade splnila prísne limity hneď v dvoch disciplínach. Zdroj: Pavol Uhrin „Tvrdú prípravu veľmi nemusí, ale keď sa už začne behať, tak je vo svojom živle. Viki potrebuje súťažiť, mať konkurenciu, potom prekvapuje,“ dodala K. Adlerová, ktorá nechcela hovoriť v súvislosti s Belehradom o umiestneniach. Jej vraj budú stačiť osobné rekordy zverenky. Otvoriť galériu Viktórii Forster (vpravo) ako jediná zo slovenskej výpravy na 18. halových MS v atletike v Belehrade splnila prísne limity hneď v dvoch disciplínach. Zdroj: Pavol Uhrin V slovenských farbách bude na halových MS v Belehrade, kde budú zo známych dôvodov chýbať ruskí a bieloruskí reprezentanti, štartovať najväčšia výprava v ére samostatnosti vďaka tomu, že svoju formu otestuje aj mužská štafeta na 4 x 400 m. V najväčšej výprave sa očakáva najvýraznejší výsledok od najskúsenejšieho šprintéra Jána Volka. Trojnásobný medailista z halových ME štartuje na tretích halových MS.