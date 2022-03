Američanka získala svoj štvrtý veľký glóbus: Shiffrinová zosadila Vlhovú z trónu!

Definitívny koniec! Lyžiarka Petra Vlhová (26) neobháji zisk veľkého krištáľového glóbusu celkovej víťazky Svetového pohára z minulej sezóny. Rozhodli o tom štvrtkové preteky super-G vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel, kde Slovenka obsadila nebodované 17. miesto. V zostávajúcich dvoch pretekoch finále SP tak už nemôže dostihnúť svoju veľkú rivalku z USA.

Shiffrinová skončila na 2. priečke a svoj náskok zvýšila na 236 bodov. Triumfuje štvrtýkrát po rokoch 2017, 2018 a 2019. Z víťazstva vo štvrtkových pretekoch sa tešila Ragnhild Mowinckelová. Dvadsaťdeväťročná Nórka si pripísala len druhý triumf vo Svetovom pohári v kariére a premiérový v super-G. Na trať vyrazila ako tretia, najmä v jej spodnej častiišla v ideálnej stope, priniesla si do nej vysokú rýchlosť a v cieli bola o 13 stotín lepšia ako dovtedy vedúca Michelle Gisinová zo Švajčiarska.

Shiffrinová vyštartovala s číslom 13, na prvom medzičase strácala len minimálne, v polovici mala manko 0,30 sekundy, no záverečnú pasáž zvládla v rýchlosti a čisto, stratu dokázala stiahnuť a do cieľa prišla len päť stotín za víťaznou Mowinckelovou. Vlhová najlepším nekonkurovala, už na úvodnom medzičase výraznejšie zaostávala a jej strata sa postupne zvyšovala. Do cieľa prišla s mankom 1,39 sekundy, čo jej stačilo na 17. miesto z 22 štartujúcich. Pred záverečnými dvomi disciplínami tak už nemá šancu dotiahnuť stratu v celkovom poradí Svetového pohára, k dispozícii je maximálne možný 200-bodový zisk.