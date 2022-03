Obrovská kuriozita v basketbalovej NBA: Tímy nastúpili na zápas v rovnakých dresoch!

Oba celky sa už pripravovali na úvodný rozskok, keď si zrazu hráči všimli, že všetci majú rovnakú farbu dresov - bielu. Nikto z prítomných aktérov nevedel, čo sa bude diať, pretože doteraz sa s takým problém ešte nestretli, ale napokon sa po pár minútach podarilo kurióznu situáciu vyriešiť. Domáci Grizzlies rýchlo odbehli do šatne a na palubovku sa už vrátili v tmavomodrej kombinácii.

Grizzlies-Thunder game got delayed because both teams came out in white jerseys 😂 pic.twitter.com/HqH3bLPc0b