Raketu sa rozhodol vymeniť za samopaľ: Bývalý špičkový ukrajinský tenista je odhodlaný ubrániť svoju vlasť!

Už mnoho ukrajinských športovcov sa rozhodlo odstaviť profesionálne kariéry na vedľajšiu koľaj a pomôcť svojej vlasti v boji za slobodu proti ruskému agresorovi. Ďalším z nich je bývalý elitný tenista Alexandr Dolgopolov (33), ktorý sa do Kyjeva vydal po dokončení týždňového streleckého výcviku.

„Keď začala vojna, nachádzal som sa v Turecku, kde som vzal svoju mamu s dcérou. Pochopil som totižto, že doma im hrozí veľké nebezpečenstvo," začal niekdajší trinásty hráč sveta opisovať situáciu fanúšikom na Instagrame a ďalej pokračoval, „po tom som absolvoval strelecký výcvik. Mal som veľké šťastie, pretože bývalý profesionálny vojak sa mi venoval 5-7 dní. Boli radi, že mi môžu pomôcť, keď počuli, prečo to robím. Mojim tureckým priateľom patrí obrovská vďaka."

„Viem, že zo mňa v priebehu týždňa nebude Rambo, ale so zbraňami sa cítim komfortne. Úplne bez problémov dokážem trafiť 25 metrov vzdialený cieľ trikrát z piatich pokusov," popisuje, čo sa dokázal naučiť a ohľadom návratu do krajiny dodáva, „Počas výcviku som taktiež začal plánovať cestu späť na Ukrajinu. Zobral som so sebou aj pár Američanov, ktorých som stretol. Vzali sme si nepriestrelné vesty a vyrazili do Záhrebu, kde sme nakúpili ďalšie potrebné vybavenie. Následne sme sa cez Poľsko dostali na Ukrajinu a teraz sa nachádzam v Kyjeve."

„Toto je môj domov a budeme ho brániť so všetkými ľuďmi, ktorí tu zostali! Veľké ďakujem a rešpekt všetkým slávnym ľuďom, ktorí sa do obrany krajiny zapájajú. Som hrdý na to, ako ľudia v tomto štáte pri sebe stoja v týchto ťažkých časoch pod nátlakom šialeného diktátora. Sláva Ukrajine!" odhodlane uzatvára.