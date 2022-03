Špekulácie sa potvrdili: Bývalý prezident IIHF bude pôsobiť v štruktúrach ruskej KHL

V priebehu svojej dlhoročnej kariéry Fasel neskrýval blízky vzťah či už k Rusku alebo tamojšej KHL, čo sa teraz naplno prejavilo. Portál rsport s odvolaním sa na vyjadrenie samotnej ligy informuje, že Fasel bude mať v nadnárodnej súťaži na starosti strategický rozvoj.

„Fasel má obrovské všestranné skúsenosti a odborné názory, liga ho bude aktívne zapájať do riešenia otázok strategického rozvoja KHL,“ uviedol tlačový odbor ligy.

Pri odchode z prezidentskej funkcie po takmer 30 rokoch bol Švajčiar automaticky uvedený do Siene slávy IIHF, na čo teraz množstvo fanúšikov negatívne reaguje a žiada jeho okamžité vyradenie.

Former IIHF president Rene Fasel officially signs on with the KHL. Based on his strident pro-Russian stance and his criticism of the @IIHFHockey banning of Russian teams from international competition, the IIHF should immediately strip Fasel of his honorary life presidency. https://t.co/SEoga17EZP