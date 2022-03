Formula 1 vstupuje do novej éry: Modifikované monoposty majú priniesť ešte viac vzrušenia

Po viac ako trojmesačnej pauze sa v nedeľu začne nová sezóna majstrovstiev sveta formuly 1. Štvrtýkrát ju odštartuje Veľká cena Bahrajnu na púštnom okruhu v Sachire, ktorý je súčasťou kalendára kráľovnej motošportu takmer nepretržite od roku 2004.

Sezóna 2022 je aj začiatkom novej kapitoly s upravenými monopostami, ktoré prešli zmenou najmä po aerodynamickej stránke. Zväčšenie spojlerov, kolies a celkovej šírky má prispieť k jednoduchšiemu predbiehaniu a tým pádom zvýšiť atraktivitu pretekov.

Úradujúci majster sveta Holanďan Max Verstappen (24) na Red Bulle patrí spolu s Britom Lewisom Hamiltonom (37) z Mercedesu k hlavným ašpirantom na víkendové víťazstvo, aj keď sa na púštnom okruhu zatiaľ netešil ani raz. Do poradia na popredných priečkach však budú chcieť prehovoriť aj ďalší jazdci.

V druhom kokpite Mercedesu nahradil Fína Valtteriho Bottasa mladý Brit George Russell. Ten je po troch rokoch v nekonkurencieschopnom Williamse hladný po úspechu a väčšom výsledku, ku ktorému bol blízku už počas VC Sachiru v roku 2020. V pretekoch na jednoduchšej modulácii tamojšieho okruhu zaskakoval za Hamiltona a o víťazstvo ho pripravil len defekt a následný zmätok v boxoch nemeckého tímu.

Ochorenie skomplikovalo aj víkendové podujatie - v dôsledku pozitívneho testu nebude štartovať štvornásobný majster sveta Sebastian Vettel z Nemecka a v kokpite Aston Martinu ho nahradí krajan a niekdajší jazdec tímu Nico Hülkenberg.

V prostredí F1 sa čím ďalej tým viac skloňuje v spojitosti s víťazstvami aj meno Carlos Sainz. Syn legendárneho pretekára rely začína už svoju ôsmu sezónu a zatiaľ ešte ani raz nevystúpil na najvyšší pódiový stupienok. Vlani však počas svojej prvej sezóny vo Ferrari prekonal svojho tímového kolegu Charlesa Leclerca a dosiahol najlepšie celkové umiestnenie v kariére - piate miesto.

So začiatkom sezóny už tradične prichádzajú medzi tímami aj podozrenia, obvinenia a podnety na prešetrenie postupov pri konštrukcii monopostov. V predchádzajúcich rokoch bol terčom takýchto krokov najmä dominantný Mercedes a táto sezóna nie je výnimkou.

„Nikto nespochybňuje legalitu postupu, ktorú zvolil Mercedes," uviedol pre britské média Mattia Binotto. Šéfovi Ferrari prekáža konštrukcia spätných zrkadiel, s ktorou „strieborné šípy" prišli na marcové predsezónne testy. Má prispievať k lepšej aerodynamike vozu: „V roku 2018 sme upevnili zrkadlá na halo, bol to legitímny postup. O dva preteky neskôr vyšla nová smernica Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA), ktorá nám prikazovala ich odstrániť, pretože majú 'nenáhodný vplyv na aerodynamiku'. O tejto záležitosti už diskutoval technický poradenský výbor F1, ktorý sa mal zhodnúť, že nový dizajn Mercedesu je v zhode so súčasnými pravidlami." Podľa Binotta by však kompetentní mali tento aspekt overiť znova a podrobnejšie.