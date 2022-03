Florbalová bitka o Košice pokračuje: Florko alebo Akademici?

Najprv jednosmerka 12:3 pre Florko. V druhom zápase však 6:5 v prospech Akademikov, hoci prehrávali 1:3 a neskôr ešte 3:4! Florbalová bitka o Košice teda bude cez víkend pokračovať za stavu 1:1. V podstate akoby od nuly.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Metropola východu nemá v tejto sezóne najvyššej futbalovej súťaže žiadneho zástupcu, vo florbalovej betRing extralige hneď troch! Florko a FaBK ATU bojujú vo štvrťfinálovom derby a frenetickú kulisu druhému zápasu napriek televíznemu priamemu prenosu utvorila takmer tisícka divákov. V pracovný deň!

O jeden je horšie ako desať

„Play-off akoby sa pre nás začalo až tým druhým zápasom... Po nevydarenom prvom sme predviedli výkon podľa predstáv a musíme v tom pokračovať. Verím, že tímovo to naďalej budeme zvládať,“ zastrájal sa kapitán FaBK ATU Martin Ferenc pre zväzové spravodajstvo.

„Ťažko povedať, či my sme sa uspokojili alebo sa oni dokázali za 24 hodín natoľko zlepšiť. V druhom zápase sme boli jednoznačne slabším mužstvom. Musíme to zmeniť, kvalitu na to máme,“ vyhlásil útočník Florka Jakub Blaško.

„Prehra o jeden gól bolí viac ako o desať... Musíme si vstúpiť do svedomia, pristúpiť k tomu inak a ísť za spoločným cieľom,“ mal vo veciach jasno sklamaný 19-ročný mladík z kádra Florka Matej Vyšňan.

Peleho odstavila achilovka

Favoritovi vinou zranenia achilovky chýba najproduktívnejší hráč z dlhodobej fázy Patrik „Pele“ Pelegrin: „Spoluhráčov sa snažím podporiť aspoň svojou prítomnosťou. Verím, že postúpime čo najďalej a budem schopný pomôcť tímu aj na ihrisku.“

Nebola to náhoda

V sobotu 19. marca o 17.00 h aj v nedeľu 20. marca o 16.00 h sa oficiálne vystrieda domáci tím, nie však prostredie. Dejiskom znova bude Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša alias Multihala na Alejovej. Prípadný rozhodujúci piaty duel by sa v nej konal v stredu 23. marca o 19.00 h.

Košické derby hneď na úvod play-off vôbec neprivodila náhoda. Tretí tím po základnej časti betRing extraligy mužov FK Florko si totiž podľa štatútu súťaže vyberal súpera. Zvolil si práve mestského rivala FaBK ATU, šiesteho v tabuľke! Žltý Sneh Košice nepripadal do úvahy, keďže z poslednej dvanástej priečky zostúpil.

Florko v dlhodobej fáze zvíťazilo nad FaBK ATU 11:7 a 6:4. Oba tímy majú po jednom titule: Florko ho získalo v ročníku 2013/2014, FaBK ATU v sezóne 2015/2016, keď vo finále prekonalo práve mestského rivala 3:1 na zápasy.

Štvrťfinálové derby sa hrá aj v Trenčíne, tam je zatiaľ to zatiaľ 2:0 pre víťaza základnej časti ŠK 1. FBC Florbal na úkor ôsmeho v konečnej tabuľke AS po výsledkoch 4:3 a 7:2.