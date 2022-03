Česká tenisová legenda Martina Navrátilová: Postavila sa za ruských tenistov

Postavila sa na ich stranu. Českú tenisovú legendu Martinu Navrátilovú (65) hnevá postoj svetového tenisu k ruským hráčom.

Hnevá ju, že hráči sa postavili proti štartu Rusa Daniila Medvedeva na US Open. Dôvodom je, že neodsúdil svojho prezidenta Putina, ktorý stojí za vojnou a utrpením ľudí na Ukrajine. A samozrejme, za smrťami nevinných a bezbranných ľudí.

"Nemyslím si, že by mali ruskí športovci viac hovoriť. Majú v Rusku svoje rodiny a tiež viete, že im za to hrozí 15 rokov väzenia," vraví pre New York Times držiteľka 59 grandslamových titulov.

Útoky na ruských a bieloruských tenistov odsudzuje. "Samozrejme, že obeťami sú Ukrajinci, ale športovci Ruska alebo Bieloruska by boli obeťami na druhom konci, pokiaľ ich nenecháte hrať," dodala Navrátilová, ktorej manželkou je Ruska Julia Lemigoyová (49), posledná miss Sovietského zväzu.