Petra Vlhová hodnotí Svetový pohár s úsmevom: To svoje už mám doma!

Dve disciplíny pred koncom finále Svetového pohára je o celkovej víťazke rozhodnuté! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) neobháji veľký krištáľový glóbus.

Definitívu dali štvrtkové preteky v super-G. Američanka Mikaela Shiffrinová (27) skončila druhá, pripísala si 80 bodov, Vlhová za 17. miesto nezískala ani bod. A tak na čele priebežného poradia o veľký glóbus má Shiffrinová už nedostihnuteľný 236-bodový náskok.

"Myslím si, že Mikaela mala úžasné dva dni. Potvrdila, že jej to právom patrí. Po olympiáde, keď ju všetci odpisovali, tak ja som vedela, čo je v nej. Podala tu úžasné výkony, bol to pekný súboj," povedala Petra Vlhová.

Shiffrinová sa tak ziskom štvrtého veľkého glóbusu (2017, 2018, 2019, 2022) vyrovnala americkej legende Lindsey Vonnovej. Líderkou histórie je Rakúšanka Annemarie Moserová-Pröllová so šiestimi veľkými glóbusmi vo Svetovom pohári v alpských disciplínach.

"Ťažko sa mi to hodnotí, čakala som trochu lepší výkon od seba. Dnes to bolo postavené viac pre zjazdárky, nebolo to až také zatočené a tiež oproti včerajšku bola rozbitejšia trať. Dala som do toho všetko, ale nevyšlo to. Nevadí, snažím sa to brať s úsmevom," uviedla Petra Vlhová v prvej reakcii pre JOJ Šport a ďalej pokračovala:

"Mala som na štarte prehľad o tom, kto je prvý, druhý, tretí... Skok som sa snažila mať pod kontrolou, a aj keď miestami som ju stratila, som živá a zdravá v cieli. Urobila som maximum pre veľký glóbus, ale opakujem, nebol to náš cieľ pred sezónou. Po olympiáde sme sa o to pokúsili, ale taký je šport a niekto prehrať musí."

Na margo celej sezóny SP 2021/2022, v ktorej v dostatočnom predstihu získala malý glóbus za celkový triumf v slalome a najmä zlatú olympijskú medailu v Pekingu, Vlhová podotkla:

"Mala som úžasnú sezónu, to svoje už mám doma a súboj o veľký glóbus bol už len prípadný bonus. Nebola som nervózna. Body som neriešila ani predtým, moje nastavenie sa teda nezmenilo. Mám pred sebou posledné dvoje preteky a budem chcieť sezónu zakončiť čo najlepšie. V sobotu si chcem užiť môj vytúžený malý glóbus. Je to vždy trochu ťažšie motivovať sa, keď už je o všetkom rozhodnuté, ale ja nebudem mať problém, V obráku sa teraz cítim dobre a v slalome chcem potvrdiť svoju pozíciu. Nechcem byť na izbe, ale na štarte."

Celkové poradie SP (35 z 37):

1. Shiffrinová (USA) 1425 b, 2. VLHOVÁ 1189, 3. Federica Brignonová (Tal.) 955, 4. Sofia Goggiová (Tal.) 873, 5. Mowinckelová 835, 6. Gisinová 834...

Záverečný program SP:

sobota 19. marca: 10.30/13.30 h slalom (Courchevel)

nedeľa 20. marca: 9.00/12.00 h obrovský slalom (Courchevel)