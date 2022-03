Úprimné priznanie Ester Ledeckej: Komu praje viac veľký glóbus?

Vyhrala stávku! Česká lyžiarka Ester Ledecká (26) sa v stredu v zjazde Svetového pohára posunula na konečné tretie miesto v celkovom hodnotení tejto disciplíny.

Vyhrala tak stávku s fyzioterapeutom Michalom Lešákom, ktorý si musí nechať urobiť na hlave melír. "Neviem, či mu budem robiť melír ja, to by bol horší trest, ako by si zaslúžil, ale rozhodne pôjde do melíra," povedala pre ČTK olympijská víťazka v paralelnom obrovskom slalome v snoubordingu z Pekingu.

Dnes sa vo francúzskom Courcheveli postaví na štart super-G, čo bude pre českú lyžiarku posledný štart tejto sezóny vo Svetovom pohári. Samozrejme, aj rodáčka z Prahy bude sledovať súboj o veľký krištáľový glóbus medzi Mikaelou Shiffrinovou a Petrou Vlhovou. Po zjazde a pred posledným troma pretekmi má k tejto trofeji bližšie Američanka, ktorá má pred Slovenkou 156-bodový náskok. A komu bude Ledecká v závere Svetového pohára viac fandiť?

"Viac to želám Mikaele. Jazdí štandardne výborne a na olympiáde to nebolo výsledkovo podľa jej predstáv. Je to skvelá lyžiarka, zaslúži si, aby za to bola právom ocenená," dodala Ester.

Celkové poradie SP (po 34 z 37 súťaží):

1. Shiffrinová 1345 bodov, 2. VLHOVÁ 1189, 3. Federica Brignoneová 955, 4. Sofia Goggiová (obe Tal.) 873, 5. Gisinová 774, 6. Sara Hectorová (Švéd.) 742...

Záverečný program SP:

štvrtok 17. marca: 10:00 h super-G (Courchevel)

sobota 19. marca: 10.30/13.30 h slalom (Courchevel)

nedeľa 20. marca: 9.00/12.00 h obrovský slalom (Courchevel)