Slafkovský je na nezastavenie: Skóroval tretíkrát za sebou!

TPS ťahá trojzápasovú víťaznú šnúru a v tabuľke je na 5. mieste. Drží sa tak v prvej šestke, ktorá znamená priamy postup do štvrťfinále play off. Turku odohrá do konca základnej časti ešte dve stretnutia.



Fínska liga:

Jukurit Mikkeli - TPS Turku 1:3 /J. Slafkovský 1+0/, Kärpät Oulu - Tappara Tampere 0:1, Pelicans Lahti - Ilves Tampere 3:0, KooKoo Kouvola - Sport Vaasa 2:3 pp a sn

Make it goals in three-straight for Juraj Slafkovsky.



He's starting to get the hang of this whole Finnish Liiga thing. pic.twitter.com/xzJUueLHgT