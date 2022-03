Ukrajinský brankár futbalovej Petržalky hrdinom: Zachránil rodičov a krajanom doviezol lieky!

Šľachetný úmysel nevyšiel nazmar! Pomoc smeruje tam, kde je momentálne najviac potrebná. Ukrajinský brankár futbalovej Petržalky Vadim Ševčuk (23) smeroval dva dni po vypuknutí vojny domov. Z hranice ho telefonicky vrátili rodičia, ktorí mierili na Slovensko. Pre veľké kolóny sa vtedy k nám nedostali. Rozhodol sa preto ostať v hlavnom meste a pomôcť trpiacim krajanom aspoň na diaľku.

Na sociálnych sieťach vyhlásil zbierku liekov a zdravotníckeho materiálu. Ani netušil, aký bude mať pozitívny ohlas. Kontaktovali ho stovky solidárnych Slovákov, ktorí ukázali v ťažkých chvíľach veľké srdce. Za necelé dva týždne sa Vadimovi podarilo naplniť dodávku, ktorá odviezla veci do Užhorodu, kde ich prebral jeho kamarát z Ukrajiny. Ten sa postará, aby náklad dorazil na adresu uvedenú na krabiciach.

„Mám dobrý pocit z toho, že som aspoň takto pomohol ľuďom na Ukrajine,“ povedal skromný Ševčuk pre Nový Čas. „Na začiatku vojny boli pravidlá prepravy tovaru cez hranice voľnejšie. Teraz ma tam čakalo veľa papierovania. Všetko však dobre dopadlo a celá misia splnila účel. Lieky a zdravotnícky materiál sú na ceste do nemocníc, kde ich nutne potrebujú.“

Na pomoc čakajú aj v jeho rodnej Vinnycii, kde Rusi zničili letisko. Vadim na­jazdil cez Slovensko vyše 2 000 kilometrov. Pri transporte mu pomáhal Ján Babinský, organizačný pracovník klubu. „Z futbalistov sa pridal kapitán mužstva Lukáš Gašparovič, rovnako tak rodičia brankára Petra Sokola, ktorí sú lekármi.“

Ševčuka dojala spolupatričnosť slovenských ľudí, ktorí cítia so susedmi a s jeho ťažko skúšanými krajanmi. „Slovákom som veľmi vďačný. Klobúk dole. Veľa ich zareagovalo na výzvu a nosili všetko – obväzy, lieky, veci pre deti, inzulín. Ozvali sa mi aj dobrí ľudia z Austrálie, Talianska či zo Španielska.“ Obrovsky ho potešilo, že z hranice mohol priviezť do bezpečia svojich rodičov. „Doma museli utekať každé dve hodiny do krytu. Vybavujem pre nich byt, čo je však na kratšiu dobu problém. Prísť chce aj sestra. Analytici tvrdia, že vojna sa skončí v máji,“ dodal ukrajinský brankár.