Vlhová po zjazde v Courcheveli: Vysmiata, hoci nezískala ani bod

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) bola po finálovom zjazde Svetového pohára spokojná napriek tomu, že skončila na nebodovanom 16. mieste.

Jej cieľom bolo zlepšiť sa oproti tréningovým jazdám a ten splnila. Stredajšie preteky vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel vyhrala jej veľká rivalka Mikaela Shiffrinová, Slovenka pogratulovala Američanke ihneď v cieľovom priestore.

Shiffrinová má v celkovom poradí SP pred záverečnými tromi súťažami náskok 156 bodov. Obhajkyňa veľkého glóbusu na ňu v zjazde stratila 78 stotín sekundy.

"Ja som sama so sebou spokojná, lebo som urobila to, čo som chcela urobiť. Chcela som sa zlepšiť každou jazdou, i keď je z toho 16. miesto. Ale niekedy to takto je. Je pravda, že rozstupy boli veľmi malé a 78 stotín niekedy stačí na druhé miesto. Ale každé preteky sú iné. Bojujeme ďalej, ja si to chcem užiť a dať to toho všetko aj v nasledujúcich dňoch. Uvidíme, ako to dopadne," povedala Slovenka pre TASR.

Vlhová bola po dojazde usmiata, pôsobila veľmi uvoľnene: "Ja som uvoľnená v podstate od Lenzerheide. Povedala som si, že sa budem snažiť ísť na maximum a neriešiť, kde som vo SP. Myslím si, že je zbytočné koncentrovať sa, kde som, a byť pod stresom. Je to len glóbus a pomáha mi, že si to užívam. Robím, čo ma baví, a niekedy to vyjde a niekedy nie."

Svojej súperke pogratulovala ihneď po dojazde do cieľa. Shiffrinová sa medzitým vyobjímala aj so svojím priateľom Aleksandrom Aamodtom Kildem, ktorý získal malý glóbus za zjazd. "Ja som s ňou bola hneď a pogratulovala som jej. Vyhrať zjazd nie je jednoduché a zvlášť, keď sa koncentruje na iné disciplíny. Ale podala úžasný výkon a právom jej to patrí," dodala Vlhová.

Slovenská reprezentantka už viackrát uviedla, že nemá rada veľké teplo. V Courcheveli bolo v stredu na obed trinásť stupňov Celzia a svietilo slnko. Pred redaktora TASR predstúpila v krátkom tričku a na otázku, kedy v takomto oblečení dávala predtým rozhovor v cieli, s úsmevom odpovedala: "Neviem, kedy naposledy, ale teplo je tu veľké. Bojujem s tým, ale takto to je. Je to možno lepšie ako mínus 20, lebo zimy už mám plné zuby. Takže má to výhody a nevýhody."