Zdrvený Abramovič uteká pred sankciami: Zachraňuje majetok a hľadá útočisko

Abramoviča mohli fanúšikovia prvýkrát vidieť na verejnosť na letisku v Tel Avive. Je evidentné z jeho výzoru, že sankcie ohrozili jeho súkromný život a podnikanie. Zarastená tvár, okuliare a šedivé vlasy. Najmocnejší muž londýnskej FC Chelsea uteká pred západnými sankciami a hľadá útočisko inde.

Roman Abramovič sa usiluje ochrániť si aspoň časť svojho majetku. Rozhodol sa napríklad presunúť do Čiernej hory svoju jachtu Solaris, ktorá patrí medzi najluxusnejšie lode na svete.

#Russian oligarch Roman #Abramovich was spotted in the VIP lounge of #TelAviv airport waiting for his business jet to #Turkey. He flew to #Istanbul after it became known that #Israel had no intention of helping #Russians to hide from European and American #sanctions. pic.twitter.com/73OP5KrfgA